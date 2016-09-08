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المنتخب يعود إلى القاهرة بعد خسارته من جنوب أفريقيا

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المنتخب يعود إلى القاهرة بعد خسارته من جنوب أفريقيا المنتخب يعود إلى القاهرة بعد خسارته من جنوب أفريقيا

المصري – أرشيفية[divider]

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، بعثة المنتخب الوطني قادمة من جنوب أفريقيا بعد مباراته الودية أمام منتخبها والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.

كان اللاعبون المحترفون غادرو جنوب أفريقيا أمس متوجهين إلى أنديتهم، وهم محمد النني لاعب أرسنال، محمد صلاح لاعب روما، محمود حسن تريزيجيه لاعب موسكيرن البلجيكي، رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي، أحمد حسن كوكا لاعب براجا البرتغالي، عمر جابر لاعب بازل السويسري، محمد عبد الشافي لاعب الأهلي السعودي، سام مرسي لاعب ويجان”.

ويستعد المنتخب لمواجهة الكونغو 9 أكتوبر المقبل في مستهل مباريات الفراعنة ضمن تصفيات كأس العالم بروسيا 2018.

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