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الاتحاد الأوروبي: النظام التركي قد يتعرض للمحاكمة بسبب ممارساتها ضد المعارضين

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الاتحاد الأوروبي: النظام التركي قد يتعرض للمحاكمة بسبب ممارساتها ضد المعارضين الاتحاد الأوروبي: النظام التركي قد يتعرض للمحاكمة بسبب ممارساتها ضد المعارضين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن النظام التركي قد يجد نفسه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب ممارساته ضد معارضيه وخاصة المعلمين والصحفيين لمجرد أنهم يعملون بمؤسسات يديرها رجل الدين فتح الله جولن.

ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة إلى تقديم أدلة واضحة، بشأن ملاحقتها للمشاركين في محاولة الانقلاب وتفادي استهداف المعلمين والصحفيين.

واوضح الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياجلاند، إن تركيا قد تجد نفسها ماثلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ستراسبورج المعنية بتطبيق الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وجاء حديث ياجلاند بعدما أطلع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ممثلي دول مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورج الفرنسية على الوضع في بلاده عقب محاولة الانقلاب.

وقد شملت حملة استهدفت مؤسسات في مختلف المجالات منها التعليمية والإعلامية والشركات التي يديرها رجل الدين جولن المقيم في الولايات المتحدة منذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي، وتم تسريح آلاف من الجنود من الجيش وإقالة أو اعتقال أكثر من 100 ألف شخص بينهم موظفون حكوميون ومدرسون وصحفيون وجنود.

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