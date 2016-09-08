السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية بإعادة تخصيص أراض الدولة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 4.42 فدان والتي تعادل ١٨٦٠٠ متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية.

وأصدر السيسي قرار رقم ٣٧٢ لسنة ٢٠١٦ بتقرير صفة النفع العام لمشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض والمباني اللازمة لتنفيذه.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠١٦ بإنهاء الغرض الذي من أجله خصصت بعض الأراضي محل القرار رقم ١١٨٩٦ لسنة ١٩٦٦ والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بمساحة ١١ فدانا وقيراط واحد و٢١ سهما بحي السلام أول بمحافظة القاهرة.

وأصدر السيسي القرار رقم ٣٧٥ لسنة ٢٠١٦ باعتبار مشروع نزع ملكية ومبني مدرسة محمد عزت سلامة بزمام قرية الجعفرية مركز السنطة بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.