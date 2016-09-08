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«ناهد السباعي» تشارك بفيلمين في مهرجان «قرطاج» السينمائي

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«ناهد السباعي» تشارك بفيلمين في مهرجان «قرطاج» السينمائي «ناهد السباعي» تشارك بفيلمين في مهرجان «قرطاج» السينمائي

الفنانة ناهد السباعي

تشارك الفنانة ناهد السباعي بفيلمي «حرام الجسد» في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، و«حار جاف صيفا» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمهرجان قرطاج السينمائي، في دورته السابعة والعشرون، والتي تمتد من 28 أكتوبر إلى 5 نوفمبر.

وشارك فيلم «حار جاف صيفا» في العديد من المهرجانات وحصد جوائز عدة، كان آخرها جائزة الوهر الذهبي كأفضل فيلم روائي قصير في مهرجان وهران في دورته السابقة، كما فاز مشروع الفيلم في فبراير الماضي، بـجائزة مؤسسة روبرت بوش ستيفتونج السينمائية الألمانية للفيلم الروائي القصير، والتي يبلغ قدرها 60 ألف يورو.

“حار جاف صيفًا” من بطولة ناهد السباعي، محمد فريد، دنيا ماهر ومحمد عبد العظيم، وتأليف وإخراج شريف البنداري وإنتاج “ريد ستار”.

أما فيلم “حرام الجسد” فيشارك في بطولته بجانب “السباعي” كل من محمود البزاوي، أحمد عبد الله محمود، سلوى محمد علي، زكي فطين عبد الوهاب، ومن إخراج خالد الحجر، وإنتاج أفلام العالمية “يوسف شاهين وشركاه”.

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