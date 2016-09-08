«راديو هيتس» يتعاقد مع أسامة كمال على برنامج «بدون سياسة»

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360»، على شاشة القاهرة والناس، إنَّه تعاقد مع «راديو هيتس» على تقديم برنامج يحمل عنوان «بدون سياسة».

وأضاف كمال في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ«ONA»، الخميس، أنَّ فكرة البرنامج تدور حول كل ما يتعلق بمصر ولكن بعيدًا عن السياسة ومحاولة الربط بين الأجيال وبعضها البعض، موضحًا أنَّ ضيوفه من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات وحتى 90 سنة – بحسب قوله.

وتابع:”البرنامج سيكون مسجل وسيذاع 4 أيام في الأسبوع بداية من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة”، مضيفًا أنَّه يجرى الآن التجهيزات وعقد جلسات عمل من أجل التحضيرات النهائية للبرنامج”.

وأردف :”خريطة البرنامج الجديدة مرجح انطلاقها عقب العيد و لكن لم يتحدد بعد موعد انطلاق أولى حلقات البرنامج”.

يأتي تعاقد راديو هيتس مع الإعلامي أسامة كمال في إطار خطة الشبكة للتطوير وإطلاق دورة برامجية جديدة تضم مجموعة من الأسماء اللامعة جارى الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.