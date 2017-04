صفاء حجازي: خريطة عرض مميزة بالتليفزيون احتفالًا بعيد الأضحى

كتبت – إنجي لطفي

وجهت صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون، التهنئة للعاملين بالاتحاد بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله باليمن والبركات على جميع أبناء الأمة المصرية والعالم الاسلامى، وأن ينعم وطننا بالاستقرار والأمن والرخاء.

وقالت حجازي في تصريحاتٍ صحفيةٍ، أمس الأربعاء، إنَّها وجهت قطاعات الاتحاد المعنية بإعداد خريطة برامجية متميزة للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، مؤكدة أنَّه سيتم نقل كافة شعائر الحج من الأراضي المقدسة بالبث المباشر بشكل متميز.

وتابعت:”أعد قطاع التليفزيون احتفالية خاصة بمناسبة وقفة عرفات الأحد المقبل، وعيد الأضحى عبر قنواته الرئيسية «الأولى – الثانية – الفضائية المصرية»، و جاءت على النحو التالى :

القناة الأولى:

وقفة عرفات

يقدم برنامج صباح الخير يا مصراحتفالية خاصة بمناسبة وقفة عرفات وعيد الاضحى ، و لقاءات مع عدد من رجال الدين و المبتهلين ، و فى العاشرة و النصف صباحاً الانتقال الى إذاعة خارجية من المملكة العربية السعودية لنقل شعائر الحج و الوقوف بجبل عرفات ، و يعبقه فى الثانية و النصف ظهراً الفيلم العربى هجرة الرسول ، و تمت الإذاعة الخارجية من المملكة العربية السعودية حتى انتهاء مشاعر الوقوف بعرفة ثم النفر الى المزدلفة .

الأولى أيام العيد

تحتفل القناة الأولى بتعيد الأضحى المبارك من خلال تقديمها العديد من المسرحيات الكوميدية ومسرحيات الأطفال والأفلام العربية ، ففي الحادية عشرة وخمس دقائق صباحاً تذيع القناة الأولى مسرحية للأطفال طوال أيام العيد حيث تذيع أول ايام العيد مسرحية الأمير الصغير واليوم الثاني علي بابا وكهرمانة وفي اليوم الثالث مسرحية الساعة وفي رابع أيام العيد مسرحية الأسد والغزال يليه أوبريت اللعبة.

وفي الساعة الواحدة والنصف ظهراً تذيع القناة الأولى مسرحية كوميدية ففي اليوم الأول تُذاع مسرحية “علشان خاطر عيونك” بطولة فؤاد المهندس ، شيريهان ، محمود الجندي ومن إخراج حسين كمال وفي اليوم الثاني مسرحية “فارس وبني خيبان” بطولة سمير غانم ، دلال عبد العزيز ، وفي ثالث أيام العيد تذيع القناة مسرحية “الواد سيد الشغال” بطولة عادل إمام ، مصطفى متولي ، عمر الحريري ، وفي رابع أيام العيد مسرحية “العيال كبرت” بطولة سعيد صالح ، أحمد زكي ، يونس شلبي ، حسن مصطفى ، كريمة مختار.

كما تقدم القناة الأولى خلال أيام العيد سهرة خاصة احتفالاً بعيد الأضحى مع عدد نجوم الفن والمجتمع وتذاع في العاشرة والربع مساءً.

واستكمالاً للسهرة تعرض القناة في الساعة الحادية عشرة مساءً أفلام عربية هي: حرب الفراولة ، الحب الأول ، عصر الحب ، عريس في الياناصيب.

القناة الثانية :

وقفة عرفات

تقدم القناة الثانية عدد من الفقرات الدينية خلال وقفة عرفات تبدأ فى الساعة 7.30 صباحاً مع قصص الانبياء ” سيدنا ابراهيم ” ، و يليها فى 9.15 صباحاً نقل مناسك الحج ، و فى الساعة 11.00 نلتقى و المسلسل الدينى ” محمد رسول الله ” ، و يعقبه فى الواحدة ظهراً برنامج ” سينما المشاهير ” و حلقة خاصة عن الافلام الدينية الشهيرة ، كما تطوع القناةبرامجها للانتقال لإذاعة خارجية وقفة عرفات .

القناة الثانية أيام العيد

تحتفل القناة الثانية بعيد الأضحى المبارك من خلال تقديمها العديد من الأفلام العربية والأجنبية ، ففي العاشرة والنصف صباحاً تذيع القناة العديد من الأفلام الكوميدية هي: صعيدي رايح جاي ، علي بيه مظهر ، ممنوع في ليلة الدخلة ، ولا يزال التحقيق مستمراً.

وفي الثالثة والربع عصراً تذيع القناة أفلام أجنبية هي: A Chain of Short Stories about the distance ، The Garden of words ، Help me Help you ، X tension predator.

وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً ومع بداية السهرة تذيع القناة العديد من الأفلام الأجنبية هي: Once upon a time in china & America ، Searching for Bobby D ، Shadow Within ، Among thieves.

واستكمالاً للسهرة تعرض القناة في الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل حفلات ليالي التليفزيون.

وفي الساعة الواحدة والنصف صباحاً تذيع القناة العديد من الأفلام العربية هي: كراكون في الشارع ، الراقصة والطبال ، البنات عايزة إيه ، الشيطانة التي أحبتني.

القناة الفضائية المصرية :

وقفة عرفات

تقدم القناة الفضائية المصرية احتفالية خاصة بمناسبة وقفة عرفات و إذاعة خارجية لنقل مناسك الحج و الوقوف بعرفات ، يليها فى الثانية و النصف ظهراً الفيلم العربى " عظماء الاسلام " ، يليه غاذعة خارجية من الملكة العربية السعودية .

الفضائية أيام العيد

> تحتفل القناة الفضائية المصرية بعيد الأضحى من خلال عدد من الأفلام والمسرحيات والحفلات والفترات المفتوحة ، وتطوع القناة برامجها احتفالاً بعيد الأضحى ، حيث نلتقي في فترة الظهيرة خلال أيام العيد مع عدد من الأفلام العربية وهي: ورد الغرام ، رصيف نمرة 5 ، إسماعيل يس في السجن ، أنا وهو وهي.

ويعقبها في الساعة الثانية والنصف ظهراً إذاعة عدد من المسرحيات الكوميدية وهي: البرنسيسة ، سيدتي الجميلة ، البيجاما الحمرا ، لعبة الست.

كما نلتقي في فترة السهرة في الحادية عشرة والنصف مساءً مع أفلام : طأطأ وريكا وكاظم بيه ، حب البنات ، صعيدي رايح جاي ، المجنون.

الإذاعة المصرية

أعدت الإذاعة خطط شبكاتها للاحتفال بعيد الاضحي المبارك والتي تؤكد علي معاني الأعياد في الإسلام كمظهر للسعادة والتكافل والود والتراحم ، كما تشمل مجموعة كبيرة من الفترات والبرامج التي تحتفي بالمنابة علي مدار أيام العيد وتبرز العادات والتقاليد المرتبطة بالعيد ، وإلقاء الضوء علي جهود الجهات المختلفة للاحتفالات مع نقل مظاهر الاحتفالات من الحدائق والمتنزهات والشواطئ والأندية وغيرها .

و تقدم شبكة الإذاعات الإقليمية مجموعة من البرامج والفترات منها : الي عرفات الله ، ليالي عروس البحر ، شباب علي الهواء ن صباح الخير يااسكندرية .

وكارت معايدة ، وتقدم إذاعة شمال الصعيد .

برامج منها كل سنه وأنت طيب وبرنامج الناس والعيد ، اما إذاعة جنوب سيناء فتقدم تهاني العيد ، العيد فرحة ، عيدكم مبارك .

وتقدم إذاعة مطروح صحتك في العيد ، العيد في البادية ، العيد زمان ، واهداءات وأمنيات فضلاً عن التغطيات المباشرة .

وتقدم إذاعة القناة : صباحكو عيد ، خليك معانا ، أحلي الأوقات ، واحكي ياسمسمية بينما تقدم إذاعة شمال سيناء : ذكريات العيد طاعة وفرحة ، تهاني العيد ، وغيرها .. وتركز إذاعة الوادي الجديد علي نقل فرحة المواطنين بعيد الأضحي المبارك في مراكز المحافظة المختلفة ومنها مركز الخارجة ، ومركز الداخلة ، وباريس ، والفرافرة وتقدم إذاعة القاهرة الكبري مجموعة من السهرات وبرقيات التهنئة والبرامج ورسائل الهواء ، كما تقدم إذاعة وسط الدلتا : مع النجوم في العيد ، دنيا منوعات العيد وجدد حياتك في العيد .

وتقدم شبكة صوت العرب مجموعة من البرامج والفترات علي مدار ايام العيد منها :

باعيد عليك ، غني العيد وقال ، ومسرحية المتزوجون ، ومن كل بلد أكله ، وفيلم العيد اكس لارج ، وخماسية خروف رؤوف بطول علاء ولي الدين ، وصلاح عبد الله عبد العزيز مخيون ، محمد أبو الحسن وسهرة عريس لعواطف بطولة محمد متولي ، هادي الجيار ، عايدة كامل ، وفاروق نجيب وسهرة مشروع العمر بطولة مي عبد النبي سمير حسني ،احسان القلعاوي ، يوسف داوود ، وأحمد السعدني ، وسهرة العقد بطولة ليلي طاهر وأبو بكر عزت .

بينما تقدم إذاعة الشرق الأوسط برامج وفترات منها .. عيد لايت ، نهارنا عيد ، خروف دوت نت ، في العيد لازم نغني ، فته ولحمة ، وعيد شكل تاني .

وتقدم شبكة الشباب والرياضة مجموعة من الفترات والبرامج منها كل سنه واحنا معيدين ابن النجم عوام ، ايامنا الحولة ، العلبة فيها عيد ، ساعة بريك ، عيد بالالوان صحبة رياضية ، العيد في ملعبنا وعديالعيد علي مهله .

وتقدم شبكة البرنامج العام فترات وبرامج ودراما منها .. مساء الخير ياعيدنا الكبير ، الرسم بالكلمات ، الراديو صديقي ، ليالي النغم ، والعيد في بتنا ، فرحتنا في لمتنا ، وفرحة وفسحة ، ومسلسل الكعبة المشرفة . تأليف أمينة الصاوي اخراج علي عيسى بطولة فردوس عبد الحميد ، رضوى المهدي ، المرسي أبو العباس ، وحلقات قصة الحج تأليف محمد علي ماهر واخراج محمد علوان وبطلوة سميحة أيوب ، كريمة مختار ، حمدي غيث وحلقات العيد الكبير تاليف اسماعيل عبد الفتاح اخراج عايدة عبد الله وبطولة احمد ماهر ، فاطمة مظهر ، وحلقات حا يجننونى بطولة عبد المنعم مدبولي وخيرية أحمد وعبد الرحمن أبو زهرة .

كما تحتفل الشبكة الموجهة بالعيد مع ابناء الجاليات الإسلامية بينما تحتفل الشبكة الثقافية بالعيد من خلال استعراض ثقافات الشعوب خصوصاً المظاهر الفنية المرتبطة بالحج والعيد فضلاً عن احتفاء كل من البرنامج الموسيقي والأوروبي المحلي بالعيد من خلال برامج وفترات باللغات الإنجليزية والألمانية ، الفرنسية والإيطالية .

خريطة القنوات الاقليمية فى عيد الأضحى المبارك

استعدت شبكة القنوات الاقليمية لاستقبال وقفة عرفات و عيد الاضحى المبارك بخريطة برامجيه مميزه و متنوعه تلبي رغبات المشاهد المصرى ، عبر قنواتها ” القاهرة – القنال – الاسكندرية – الدلتا – الصعيد – طيبة “وجاءالخريطة كالتالى :

قناة القاهرة :

و تضمنت خريطة قناة القاهرة :

وقفة عرفات :

> فى فترة الصباح مسلسل ” من قصص لانبياء ” ، يعقبه برنامج صباح المحروسة ، عن مناسك الحج و اركانه ، متابعة وقوف الحجج بجبل عرفات ، يليه برنامج “الدين للحياة ” فى الثانية عشر ظهراً ، وفى السادسة مساءث اوبريت الليلة المحمدية ، وفى السهرة تلتقون وفيلم ” هجرة الرسول ” .

أول أيام العيد

> فى فترة الصباح برنامج صباح المحروسة و يرصد مظاهر الاحتفال بالعيد من الحدائق و المتنزهات و الاطمئنان على استعدادات مرافق الدولة للاحتفالات ، و يعقبه المسلسل العربى ، و تلتقون فى الثالثة عصراً بالفيلم العربى ” فى الصيف لازم نحب ” يعقبه فى فترة المساء مسلسل ست كوم ” الكبير أوى ” ، أما فى فترة السهرة ومسرحية ” لعبة الست ” .

ثانى أيام العيد

> فى فترة الصباح برنامج صباح المحروسة و يرصد مظاهر الاحتفال بالعيد من الحدائق و المتنزهات و الاطمئنان على استعدادات مرافق الدولة للاحتفالات ، و يعقبه المسلسل العربى ، و تلتقون فى الثالثة عصراً بالفيلم العربى ” الشيطانة التى أحبتنى ” يعقبه فى فترة المساء مسلسل ست كوم ” الكبير أوى ” ، أما فى فترة السهرة ومسرحية ” عائلة سعيدة جداً ” .

ثالث أيام العيد

> فى فترة الصباح برنامج صباح المحروسة و يرصد مظاهر الاحتفال بالعيد من الحدائق و المتنزهات و الاطمئنان على استعدادات مرافق الدولة للاحتفالات ، و يعقبه المسلسل العربى ، و تلتقون فى الثالثة عصراً بالفيلم العربى ” الفتى الشرير ” يعقبه فى فترة المساء مسلسل ست كوم ” الكبير أوى ” ، أما فى فترة السهرة ومسرحية ” الهمجى ” .

رابع أيام العيد

فى فترة الصباح برنامج صباح المحروسة و يرصد مظاهر الاحتفال بالعيد من الحدائق و المتنزهات و الاطمئنان على استعدادات مرافق الدولة للاحتفالات ، و يعقبه المسلسل العربى ، و تلتقون فى الثالثة عصراً بالفيلم العربى " اتفرج يا سلام " يعقبه فى فترة المساء مسلسل ست كوم " الكبير أوى " ، أما فى فترة السهرة ومسرحية " صفقة بميلون دولار " .

قناة القنال

أول أيام العيد

فى فترة الصباح برنامج صباح المحروسة و يرصد مظاهر الاحتفال بالعيد من الحدائق و المتنزهات و الاطمئنان على استعدادات مرافق الدولة للاحتفالات،ويعقبه برنامج " قصص الانبياء " ، و تلتقون فى فترة الظهيرة المسلسل العربى ، يعقبها مسرحية كوميدية أما فى فترة السهرة تلتقون و الفيلم العربي .

ثانى أيام العيد

فى فترة الصباح برنامج صباح المحروسة و يرصد مظاهر الاحتفال بالعيد من الحدائق و المتنزهات و الاطمئنان على استعدادات مرافق الدولة للاحتفالات،ويعقبه برنامج ” قصص الانبياء ” ، و تلتقون فى فترة الظهيرة المسلسل العربى ، يعقبها مسرحية كوميدية أما فى فترة السهرة تلتقون و الفيلم العربي .

ثالث أيام العيد

فى فترة الصباح برنامج صباح المحروسة و يرصد مظاهر الاحتفال بالعيد من الحدائق و المتنزهات و الاطمئنان على استعدادات مرافق الدولة للاحتفالات،ويعقبه برنامج " قصص الانبياء " ، و تلتقون فى فترة الظهيرة المسلسل العربى ، يعقبها مسرحية كوميدية أما فى فترة السهرة تلتقون و الفيلم العربي .

قناة الإسكندرية

وقفة عرفات

فى فترة الصباح و الفيلم التسجيلي “يوم عرفات” يعقبه برنامج صباح المحروسة عن مناسك الحج و اركانه ، متابعة وقوف الحجج بجبل عرفات ، ويعقبه برنامج فى نورالرحمن ” يعقبه برنامج ” شيف اسكندرانى ” ، يعقبها فيلم تسجيلي ” بيت الله الحرام ” ، و تلتقون فى فترة الثالثة عصراً ومسرحية كوميدية يعقبها فى فترة المساء مسلسل عربي ، أما فى فترة السهرة تلتقون فيلم عربى .

أول أيام العيد

فى فترة الصباح برنامج صباح المحروسة و يرصد مظاهر الاحتفال بالعيد من الحدائق و المتنزهات و الاطمئنان على استعدادات مرافق الدولة للاحتفالات،ويعقبه المسلسل العربى يعقبه برنامج " شيف اسكندرانى " ، و تلتقون فى فترة الثالثة عصراً ومسرحية كوميدية يعقبها فى فترة المساء مسلسل عربي ، أما فى فترة السهرة تلتقون فيلم عربى .

ثانى أيام العيد

فى فترة الصباح برنامج صباح المحروسة و يرصد مظاهر الاحتفال بالعيد من الحدائق و المتنزهات و الاطمئنان على استعدادات مرافق الدولة للاحتفالات،ويعقبه المسلسل العربى يعقبه برنامج ” شيف اسكندرانى ” ، و تلتقون فى فترة الثالثة عصراً ومسرحية كوميدية يعقبها فى فترة المساء مسلسل عربي ، أما فى فترة السهرة تلتقون فيلم عربى .

ثالث أيام العيد

> فى فترة الصباح برنامج صباح المحروسة و يرصد مظاهر الاحتفال بالعيد من الحدائق و المتنزهات و الاطمئنان على استعدادات مرافق الدولة للاحتفالات،ويعقبه المسلسل العربى يعقبه برنامج ” شيف اسكندرانى ” ، و تلتقون فى فترة الثالثة عصراً ومسرحية كوميدية يعقبها فى فترة المساء مسلسل عربي ، أما فى فترة السهرة تلتقون فيلم عربى .

رابع أيام العيد

> فى فترة الصباح برنامج صباح المحروسة و يرصد مظاهر الاحتفال بالعيد من الحدائق و المتنزهات و الاطمئنان على استعدادات مرافق الدولة للاحتفالات،ويعقبه المسلسل العربى يعقبه برنامج ” شيف اسكندرانى ” ، و تلتقون فى فترة الثالثة عصراً ومسرحية كوميدية يعقبها فى فترة المساء مسلسل عربي ، أما فى فترة السهرة تلتقون فيلم عربى .

قناة الدلتا

تحتفل قناة الدلتا بالقنوات الاقليمية بعيد الاضحي المبارك من خلال عرض برناج صباح المحروسة عن العيد في الساعة 9.15 صباحا ثم يعقبه في الساعة 11. ص برنامج اعياد الدلتا وبرنامج النصف الحلو في الساعة 12. ظ وفي فترة الظهيرة تعرض الفيلم العربي وفي الساعة الخامسة عصرا تعرض برنامج خير الكلام و في الساعة 11.00 م برنامج الليلة و تعرض في السهرة مسرحية كوميدية

قناة طيبة

تحتفل قناة طيبة بالقنوات الاقليمية بعيد الاضحي المبارك من خلال عرض برنامج صباح المحروسة في الساعة 9.30 ص وعرض اغانى وفواصل بمناسبة عيد الاضحي المبارك وفي الساعة الواحدة ظ عرض برنامج حياتنا وفي الساعة 3.15 م فيلم عربي وفي الساعة 4.30م فترة مفتوحة للاحتفال بعيد الاضحى وفي الساعة التاسعة برنامج شارع الجنوب ويعرض في السهرة فيلم عربي في اليوم الاول ومسرحية كوميدية باقي ايام العيد

قناة الصعيد

تحتفل قناة الصعيد بالقنوات الاقليمية بعيد الاضحي المبارك من خلال عرض برنامج صباح المحروسة في التاسعة صباحا و عرض مظاهر الاحتفال يعد الاضحي المبارك وتعرض في فترة الظهيرة فيلم عربي وبرنامج اهالينا في العيد ( فترة مفتوحة ) في الساعة السابعة م وفي سهرة اليوم الاول تعرض مسرحية حواديت واليوم الثاني مسرحية sms وفي اليوم الثالث مسرحية دو ري فاصوليا وفي اليوم الرابع مسرحية ربنا يخلي جمعة

قطاع قنوات النيل المتخصصة

اعد قطاع قنوات النيل المتخصصة خريطة مميزة للاحتفال بعيد الاضحي المبارك ، حيث تحتفل قناة نايل دراما علي مدار ايام عيد الاضحي بمجموعة حلقات خاصة من برنامج «مساء الفن» حيث يستضيف باقة من المع نجوم الدراما خلال أيام العيد ومنهم المخرج /وائل فهمي عبد الحميد ،النجمة /فيفي عبده وابنتها عزة ، النجمة / مي عمر بطلة مسلسل الاسطورة ، النجمة /سلوي محمد و الحوار عن اهم اعمالها خلال شهر رمضان ، النجمة اللبنانية / دومينيك ، النجمة / ميرنا وليد ، كما يتم اذاعة لقاءات خاصة مع الفنانين من خلال برنامج فلاش منهم ( نهال عنبر ، نرمين ماهر ، هنا الزاهد) و لقاءات مع ابطال فيلم حليمو ( طلعت زكريا ، ريم البارودي ).

كما تقدم قناة نايل كوميدي مجموعة من الافلام و المسرحيات خلال ايام عيد الاضحي المبارك يذاع يوم وقفة عيد الاضحي فيلم / خالي بالك من جيرانك و مسرحية الجوكر ، اول ايام العيد فيلم الديكتاتور و مسرحية حزمني يا ،ثاني ايام العيد فيلم البنات عايزة ايه و مسرحية سك علي بناتك ، ثالث ايام العيد فيلم صعيدي رايح جاي و مسرحية لعبة الست ، رابع ايام العيد فيلم بنت اسمها محمود و مسرحية عش المجانين .

كما تعرض قناة نايل سينما يوم السبت 10/9/2016 برنامج سكرين..هجرة الرسول ، برنامج وجه جديد..سهير البابلي ، يوم الاحد برنامج الجريئة و المشاغبين..سهير رمزي ، برنامج داخلي خارجي..رجاء الجداوي ، يوم الاثنين برنامج الو سينما..العيد ، برنامج داخلي خارجي..احمد فهمي ، يوم الثلاثاء برنامج ستوديو مصر..كلمني شكرا ويستضيف البرنامج الفنان/ عمرو عبد الجليل ، الفنانة/ شويكار ، يوم الاربعاء برنامج اكشن مع النجمة /الهام شاهين ، يوم الخميس برنامج لوكيشن..محطة مصر ، برنامج ستوديو مصر..دكان شحاته الجزء2 ويستضيف النجمة هيفاء وهبي .

كما تنقل قناة نايل لايف يوم الاحد وقفة عرفات علي الهواء مباشرة، كما تعرض الفيلم العربى ، من عظماء الاسلام و مسرحية شارع محمد علي ، يوم الاثنين فيلم غزل البنات و مسرحية البيجامة الحمرا ، يوم الثلاثاء الفيلم العربي 424 و مسرحية سك علي بناتك ، يوم الاربعاء الفيلم العربي العتبة الخضرا ومسرحيه السكرتير الفنى ، يوم الخميس فيلم في الصيف لازم نحب و مسرحية موسيقى في الحى الشرقى.

كما تعرض قناة العائلة يوم الاحد الفيلم العربي هجرة الرسول ، يوم الاثنين مسرحية شاهد ما شفش حاجة ، يوم الثلاثاء مسرحية شارع محمد علي ، يوم الاربعاء مسرحية عبود عبده عبود ، يوم الخميس مسرحية البراشوت.