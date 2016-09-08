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العربي يتفقد مناطق المشاعر المقدسة استعدادًا لتصعيد الحجاج

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العربي يتفقد مناطق المشاعر المقدسة استعدادًا لتصعيد الحجاج العربي يتفقد مناطق المشاعر المقدسة استعدادًا لتصعيد الحجاج

الدكتور أشرف العربي

يتفقد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورئيس بعثة الحج الرسمية، اليوم الخميس، مناطق المشاعر المقدسة فى “عرفات” للوقوف على آخر الاستعدادات قبل تصعيد الحجاج المصريين، والذى سيبدأ من ظهر السبت المقبل.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أشرف العربى، أنه سيتم توفير سيارات إسعاف لتصعيد المرضى من الحجاج المصريين للوقوف بعرفات، وذلك لمن لم تسمح له حالته الصحية بالصعود إلى أماكن المشاعر.

كما أكد أنه يتم التنسيق مع الجهات بشأن تذليل أى عقبات تواجه الحجاج، إضافة إلى المتابعة المستمرة مع بعثات الحج النوعية “التضامن، السياحة، الداخلية”، وكذلك البعثة الطبية للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج المصريين، حيث يتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى منهم.

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