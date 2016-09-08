لقاء محتمل بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي حول سوريا

يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، لقاء محتملا فى جنيف مع نظيره الأمريكي جون كيري، سعيا للتوصل إلى اتفاق حول النزاع فى سوريا، وهو اجتماع أعلنته روسيا الأربعاء غير أن الولايات المتحدة لم تؤكده.

وأعلنت الدبلوماسية الروسية، أمس، عن هذه المحادثات الجديدة بين لافروف وكيري الخميس والجمعة فى جنيف، غير أن وزارة الخارجية الاميركية لم تشأ تأكيدها.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين عملا خلال اتصال هاتفي على “تفاصيل اتفاق تعاون روسي-أمريكي بشأن التصدى للجماعات الارهابية فى سوريا، وإيصال المساعدات الانسانية وبدء العملية السياسية، وأضافت “تم التوافق على مواصلة المشاورات خلال لقاء بين لافروف وكيري فى جنيف يومي الثامن والتاسع من سبتمبر”.

فى اليوم نفسه قدمت المعارضة السورية فى لندن خطة للانتقال السياسي فى وقت تواجه وضعًا ميدانيًا صعبًا ولا سيما فى حلب بشمال سوريا، حيث تمكنت قوات النظام مجددًا من محاصرة الاحياء الشرقية التى تسيطر عليها المعارضة فى المدينة.