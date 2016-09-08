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متظاهرون يسخرون من رئيس البرازيل في أول ظهور له

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متظاهرون يسخرون من رئيس البرازيل في أول ظهور له متظاهرون يسخرون من رئيس البرازيل في أول ظهور له

رئيس البرازيل ميشيل تامر

سخر محتجون من رئيس البرازيل الجديد، ميشيل تامر، اليوم الخميس، عندما شارك في عرض اقيم في برازيليا بمناسبة عيد الاستقلال واحتفالات افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في ريو دي جانيرو، وهما أول مناسبتين رسميتين يشارك فيهما منذ توليه منصبه في 31 أغسطس.

وكان المحتجون في المناسبتين وفي قرابة 12 ولاية أخرى في أنحاء البرازيل يصيحون “ارحل يا تامر” و”مغتصب”.

وقدرت الشرطة في برازيليا عدد المحتجين الذين تجمعوا في العاصمة بنحو 600 شخص، وهو عدد قليل نسبيا مقارنة بالاحتجاجات التي شارك فيها ملايين في بعض الأحيان خلال العامين الآخيرين من حكم الرئيسة المعزولة ديلما روسيف.

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