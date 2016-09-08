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القبض على عامل وبحوزته كميات من الأقراص المخدرة بالدقهلية

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القبض على عامل وبحوزته كميات من الأقراص المخدرة بالدقهلية القبض على عامل وبحوزته كميات من الأقراص المخدرة بالدقهلية

>الدقهلية ـ شريف الديب ـ محمد حيزة

ألقت مباحث إدارة المرور، بمديرية أمن الدقهلية، القبض على عامل، وبحوزته كميات من الأقراص والعقاقير المخدرة.

 

وتلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور، والمقدم شريف شعيشع رئيس مباحث مرور الدقهلية، بضبط محمد.ع 30 سنة، عامل، مقيم بشارع 10 بعزبة عبد الرازق، بالمنصورة، أثناء ركوبه دراجة نارية، وبحوزته كميات من الأقراص المخدرة.

 

واستوقف هانى الجندى، أمين شرطة بمرور الدقهلية، المتهم بعد اشتباهه فيه، أثناء مروره بدراجة نارية غير مرخصة، وبتقنين الإجراءات وتبين عدم وجود رخصة سير وقيادة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 94 قرص أمبتريل، 2مم، 6 أقراص ترامادول، 10 أقراص أبتريل، 2مم، 8 أقراص أبتريل 1مم، و1045 جنيها، حصيلة تجارته غير المشروعة، و2 هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

 

واعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بغرض الإتجار فيها، وأن المبلغ المالى حصيلة تجارته، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضه على النيابة العامة.


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