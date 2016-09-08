ضبط 36 هاربا من أحكام قضائية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها، عن ضبط 36 محكوما عليهم، ومطلوب فى قضية سياسية، وفلسطينى انتهت إقامته فى البلاد، وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا، وحرر ضباط قسم المرافق من 47 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 69 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث بئر العبد من ضبط سيارة تحمل لوحات ملاكى الإسماعيلية قيادة "صلاح ح"، لا يحمل أى أوراق خاصة بالسيارة، وبالفحص تبين أن السيارة لا يوجد لها أى بيانات بقاعدة الحاسب الآلى، وأن اللوحات مبلغ بسرقتها بتاريخ 19/3/2014، وأنها خاصة بسيارة رينو فضى اللون، وبمناقشة قائدها، أفاد أنه حصل عليها من "توفيق ع س"، ووعده بتسليمه الأوراق.



>وضبطت وحدة مباحث ثان العريش "أحمد م م ع "، وشهرته "أحمد كسوحة"، مواليد 1980 فلسطينى الجنسية وبحوزته أنبوبة بوتاجاز، وكذا كمية من الأدوات المنزلية، وبالفحص تبين أنه قام بسرقتها من أحد الشاليهات بدائرة المنطقة، وتبين أنها ملك "فوزى ع أ"، مواليد 1966 صاحب مكتب عقا رات.