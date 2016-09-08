سعر الدولار اليوم الخميس 8/9/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم، تواصل سوق العملات واسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار النسبي، حيث بلغت قيمة الصرف اليوم متخطية حدود الـ12 جنيه، وذلك بعد الإرتفاع يوم أمس في التعاملات بقيمة 5 قروش عند البيع والشراء، إلا أنه سرعان ما عاد الدولار إلى الإستقرار من جديد اليوم على الرغم من وجود العديد من الإجراءات التى قام بها البنك المركزي المصري والتى كان لها الدور الأبرز في الإنخفاض المؤقت.

سعر الدولار اليوم الخميس 8 سبتمبر 2016

انخفض سعر الدولار اليوم الخميس 8 سبتمبر 2016 بقيمة 5 قروش عند بداية التداول والصرف، حيث وصلت قيمة الصرف اليوم عند سعر 12.70 للشراء مقابل 12.75 للبيع وذلك في الأسواق المصرية السوداء، بينما يواصل الإستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 12.70 للشراء في مقابل 12.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

كما يحاول المواطنين الحصول على الدولار اليوم من الأسواق المصرية رغم الشح الظاهري وذلك لتلبية الإحتياج اليومي لسد الحاجة من الإستيراد وإستكمال المشاريع والصناعات داخل جمهورية مصر العربية، هذا وبدأ الدولار اليوم الاستقرار بعد الإرتفاع المفاجئ يوم امس بقيمة 5 قروش عند التداول والصرف.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads