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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحراراة والعظمى بالقاهرة 34

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحراراة والعظمى بالقاهرة 34 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحراراة والعظمى بالقاهرة 34

صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على بعض مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية فى البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 24 34

الإسكندرية 20 32

مطروح 22 33

بورسعيد 25 29

دمياط 25 29

بلطيم 24 30

الإسماعيلية 24 33

السويس 24 34

العريش 21 31

نخل 19 31

طابا 19 32

الطور 25 32

مرسى علم 26 35

الغردقة 27 36

شرم الشيخ 29 36

رفح 20 30

كاترين 17 29

سيوة 22 38

المنيا 22 36

الفيوم 22 35

رأس سدر 24 34

أبوسمبل 26 38

وسط الدلتا 24 34

أسيوط 23 36

سوهاج 24 36

الأقصر 25 38

أسوان 27 39

شلاتين 27 37

حلايب 28 36

الوادى الجديد 21 38

قنا 26 38

نويبع 27 34

السلوم 23 36.

 

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