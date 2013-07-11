القوى الثورية بجامعة الزقازيق تؤيد الإعلان الدستورى واختيار الببلاوى

رحبت القوى الوطنية الثورية من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بجامعة الزقازيق بالإعلان الدستورى.

وقال الدكتور عاطف عامر أستاذ الكيمياء العضوية بكلية العلوم ومنسق القوى الوطنية الثورية بالجامعة إن الإعلان الدستورى جاء فى التوقيت المناسب ويعد إنجازا يحسب للرئيس المؤقت خاصة، وأن معظم بنوده جاءت موافقة للوقت الراهن الذى تمر به البلاد ومتوافقا مع رغبات الشعب المصرى.

كما رحب عامر باختيار الدكتور حازم الببلاوى الخبير الاقتصادى العالمى رئيسا لمجلس الوزراء مؤكدا أنه يستطيع بخبراته الاقتصادية أن ينتقل بالاقتصاد المصرى إلى بر الأمان كما أنه قادر على اختيار حكومة تكنوقراط قادرة على حل الأزمات التى تعانى منها البلاد.

ودعا منسق القوى الوطنية الثورية بالجامعة جموع الشعب المصرى وكل القوى أن تتكاتف لإنجاح الحكومة القادمة، وحتى نستطيع عمل انتخابات حرة نزيهة لمجلس الشعب ورئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية التى حددها الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع.