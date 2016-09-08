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«كيري» يدعو لهدنة في اليمن لبدء المشاورات

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«كيري» يدعو لهدنة في اليمن لبدء المشاورات «كيري» يدعو لهدنة في اليمن لبدء المشاورات

جون كيري

دعا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى هدنة في اليمن لمدة 72 ساعة من أجل السماح ببدء المشاورات بين الشرعية والمتمردين.

وأوضحت الخارجية الأمريكية -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- أن كيري شدد خلال لقاء مع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على أهمية تفعيل الهدنة لمدة 72 ساعة من قبل جميع الأطراف.

وأضافت أن الهدنة ستسمح للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ببدء المشاورات مع كلا الجانبين.

وذكر بيان سابق للخارجية الأمريكية أن الجانب السعودي وافق على الهدنة، على أن يتم تنفيذها من قبل جميع الأطراف.

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