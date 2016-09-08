البابا تواضروس يجتمع مع بطريركي السريان والكاثوليكوس في عمان

عقد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والبطريرك السرياني مار أغناطيوس أفرام الثاني والكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان كاثوليكوس بيت كليكيا الكبير بلبنان، والوفود المرافقة لهم اجتماعًا، اليوم الأربعاء،على هامش اجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسط التي تعقد حاليا بالعاصمة الأردنية عمان.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص العائلة الأرثوذكسية الشرقية القديمة, كما تطرق إلى الوضع الراهن للمسيحيين والكنائس في منطقة الشرق الأوسط.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء على عقد لقاء للبطاركة رؤساء الكنائس مطلع العام المقبل على أن يسبقه اجتماعات اللجان التحضيرية.