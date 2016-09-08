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5 آثار صحية ضارة تسببها المشروبات الغازية بعد شربها بساعة

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5 آثار صحية ضارة تسببها المشروبات الغازية بعد شربها بساعة 5 آثار صحية ضارة تسببها المشروبات الغازية بعد شربها بساعة

>كتبت آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" العديد من الآثار الصحية الضارة التى تسببها المشروبات الغازية على الجسم بعد ساعة من شربها، والتى تشمل الآتى:

1.زيادة مستوى السكر فى الدم:

العبوة الواحدة من المشروبات الغازية تحتوى على ما لا يقل عن 10 ملاعق من السكر، بالإضافة إلى السكريات الاصطناعية الأخرى والكافيين الضار على الجسم، فخلال ساعة واحدة يزيد مستوى السكر فى الدم.

2.  تراكم المزيد من :

المشروبات الغازية تحتوى على كميات كبيرة من السكر والمحليات الاصطناعية والكافيين، ومن المعروف عن هذه المكونات أنها تزيد من مستوى الدهون فى الجسم.

3. زيادة ضغط الدم:

المشروبات الغازية تحتوى على الكافيين والصودا التى يمتصها الجسم، مما يؤدى ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم على الفور بعد ساعة من الشرب.

4. ضعف العظام:

المشروبات الغازية تساعد على  امتصاص الكالسيوم من الجسم، حيث ينزل مع البول، وهذا يؤدى إلى نقص الكالسيوم.

5. زيادة خطر الإصابة بالسمنة:

المشروبات الغازية تحتوى على السكريات والمحليات الاصطناعية والكافيين، كما تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، وجميع هذه المكونات تؤدى إلى السمنة.


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