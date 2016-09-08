شحوط عائمة سياحية بالنيل يستقلها سياح ألمان قادمة من أسون عقب وصولها سوهاج

تمكن قسم شرطة المسطحات والبيئة بسوهاج بالتعاون مع مصنع سكر جرجا من سحب وتعويم عائمة سياحية قادمة من أسوان فى اتجاه القاهرة على متنها 6 سائحين ألمان، عقب شحوطها أمام قرية السمطا دائرة مركز البلينا، واستكملت العائمة رحلتها دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من إدارة العمليات يفيد بشحوط عائمة سياحية عقب وصولها دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علاء عبدالرحمن رئيس فرع بحث الجنوب بحدوث شحوط للعائمة السياحية "كلوب فيجن" التابعة لشركة داينستى ترافيل سيرفيس للسياحة بالمجرى الملاحى لنهر النيل، ويستقلها عدد "6" سائحين ألمان "فى الاتجاه من مدينة أسوان إلى مدينة القاهرة" أمام قرية السمطا – دائرة مركز شرطة البلينا، تم الاستعانة بقاطرة تابعة لمصنع السكر بجرجا تنسيقاً وقسم شرطة البيئة والمسطحات بسوهاج وتعويم الباخرة واستئناف الرحلة اتجاه القاهرة.