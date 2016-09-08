أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الإمارات يعود للبلاد بعد رحلة خاصة

Google+ Print
رئيس الإمارات يعود للبلاد بعد رحلة خاصة رئيس الإمارات يعود للبلاد بعد رحلة خاصة

>دبى (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة عاد إلى أرض الوطن بعد رحلة خاصة خارج البلاد، وذلك فى تقرير نادر عن تحركات الشيخ خليفة منذ إصابته بجلطة فى 2014.

 

ولم تذكر الوكالة أى تفاصيل عن المكان الذى سافر إليه الرئيس، ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى 2004.

 

وفى أغلب فترات العقد الماضى قاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى والشقيق الأصغر للشيخ خليفة مفاوضات ممثلا للإمارات فى قطاعات شملت الطاقة والدفاع والاستثمار والشؤون السياسية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365