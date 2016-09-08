رئيس الإمارات يعود للبلاد بعد رحلة خاصة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة عاد إلى أرض الوطن بعد رحلة خاصة خارج البلاد، وذلك فى تقرير نادر عن تحركات الشيخ خليفة منذ إصابته بجلطة فى 2014.

ولم تذكر الوكالة أى تفاصيل عن المكان الذى سافر إليه الرئيس، ويشغل الشيخ خليفة منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى 2004.

وفى أغلب فترات العقد الماضى قاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى والشقيق الأصغر للشيخ خليفة مفاوضات ممثلا للإمارات فى قطاعات شملت الطاقة والدفاع والاستثمار والشؤون السياسية.