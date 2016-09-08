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5 أطعمة يجب تناولها بعد العمليات الجراحية.. أهمها الخضراوات الورقية

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5 أطعمة يجب تناولها بعد العمليات الجراحية.. أهمها الخضراوات الورقية 5 أطعمة يجب تناولها بعد العمليات الجراحية.. أهمها الخضراوات الورقية

>كتبت آلاء الفقى

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أفضل 5 أطعمة صحية من الضرورى تناولها بعد إجراء أى عملية جراحية، للمساعدة على الشفاء والتعافى السريع من العمليات التى يتم فيها إجراء شقوق بالجسم من قبل المتخصصين، من أجل إزالة زوائد غير طبيعية للتغلب على بعض الأمراض فى الجسم. وفى هذا الإطار ذكر التقرير قائمة من الأطعمة التى تساعد على الشفاء السريع بعد إجراء عملية جراحية وتشمل الآتى:

 

 

1. الخضراوات الورقية الخضراء

 

تناول الخضراوات بعد الجراحة مفيد، لأنها تحتوى على كمية عالية من الحديد التى تساعد على زيادة خلايا كرات الدم الحمراء فى الجسم، التى تنخفض نتيجة فقدان الكثير من الدم أثناء الجراحة.

 

2. الفاكهة الغنية بفيتامين سى

 

تناول الفاكهة مثل البرتقال والتوت، الغنية بفيتامين سى الذى يعد جزءا من النظام الغذائى بعد الجراحة، إذ أنه  يعمل على تقوية الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض.

 

3. اللبن

 

هو واحد من أفضل مصادر البروتين الطبيعية التى يمكن أن تساعد على التئام الجروح الجراحية بشكل أسرع.

 

4. الخضراوات

 

تناول الخضراوات بعد الجراحة يمنع الإمساك، الذى يعد واحدا من الآثار الجانبية الشائعة بعد العملية الجراحية.

 

5. اللحوم الخالية من

 

الطريقة الطبيعية للشفاء بعد عملية جراحية تنطوى على استهلاك اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك وغيرها، التى يمكن أن تغذى خلايا الجسم.


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