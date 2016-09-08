مسئول تركى : القوات المدعومة من جانب أنقرة قد تتوغل بصورة أعمق داخل سوريا

كشف نور الدين جانيكلى نائب رئيس وزراء تركيا النقاب يوم الأربعاء، عن أن القوات المدعومة من جانب أنقرة قد تتوغل بصورة أعمق داخل سوريا، وذلك بعد أن نجحت فى تأمين شريط من الأرض يبلغ نحو 90 كيلومترا على طول الحدود التركية.

ونقلت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الانجليزية، عن جانيكلى قوله "إن نحو 110 من عناصر داعش والأكراد المتمردين قد لقوا مصرعهم منذ بدء العمليات العسكرية التركية فى سوريا فى الرابع والعشرين من أغسطس الماضي".

وتابع جانيكلى فى مؤتمر صحفى يقول "إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأمريكى باراك أوباما أنه ينظر إلى العمليات المشتركة فى منطقة الرقة السورية بشكل إيجابي".