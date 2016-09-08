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الدمغة والموازين: دمغ طلبات مصنعى الذهب عيار ١٤ استعدادا لطرحه فى العيد

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الدمغة والموازين: دمغ طلبات مصنعى الذهب عيار ١٤ استعدادا لطرحه فى العيد الدمغة والموازين: دمغ طلبات مصنعى الذهب عيار ١٤ استعدادا لطرحه فى العيد

>كتبت سماح لبيب

أكد العميد محمد حنفى رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن هناك عددًا من الطلبات تقدم بها مصنعو الذهب لدمغ كميات إضافية من الذهب عيار ١٤، بعد أن طرح بالأسواق الشهر الماضى، لافتًا إلى أن أول كمية كانت ٥٠ كجم، وستطبع المصلحة باقى الكميات التى يطلبها المصنعون.

 

وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تجربة الإقبال على شراء عيار ١٤ ستختبر خلال فترة عيد الأضحى، التى تشهد رواجًا نسبيًا فى شراء الذهب، كما أنها تعتبر فترة تجريبية لتحديد مدى تقبل المستهلك لهذه النوعية فى الشراء عن الأنواع الأخرى من أعيرة الذهب عيار  ١٨، و٢١، و٢٤ المتداول فى السوق المصرية.

 

كما أشار حنفى إلى ضرورة تغيير الثقافات المنتشرة بين المستهلكين وتقبل الأنواع الجديدة من أعيرة الذهب، خاصة أنها معترف بها ببورصات الذهب العالمية، إضافة إلى أن دخولها السوق المصرية سيساعد الكثير من الفئات خاصة الشباب فى معاودة الإقبال على الشراء، بعد عزوف الكثيرين نتيجة ارتفاع سعر جرام الذهب ليصل إلى ٥٠٠ جنيه للجرام.

 


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