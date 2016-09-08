وزير البيئة لـ"حارقى قش الأرز": القضية جنائية والقانون لا يسمح بالتصالح

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة حررت خلال موسم حصاد الأرز الحالى حتى الآن أكثر من 500 محضر حرق قرش أرز بالمحافظات، مؤكدًا أن الوزارة ترسل أرقام تلك المحاضر أولاً بأول للنائب العام كى لا يحدث تلاعب بها.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لن نتصالح مع حارقى قش الأرز"، مؤكدًا أن بعض المحرر ضدهم محاضر من العام الماضى حكم عليهم بعقوبات، وحاولوا التواصل معه ومع الوزارة للتصالح، لكنه رفض لأنهم بحرقهم قش الأرز يضرون بصحة المصريين، متابعًا "القضية جنائية والقانون لا يسمح بالتصالح، ولن نفرق بين شخص وآخر".

وأشار الوزير، إلى أن ارتفاع عدد المحاضر المحررة ضد حارقين وكرة المخالفات يرجع إلى تضاعف المساحة المنزرعة من الأرز والتى وصلت إلى 1.27 مليون فدان ، كما يؤكد أن فرق التفتيش التابعة للوزارة والجهات المعنية تعمل بشكل جاد على منع الحرق، بالإضافة إلى الأرقام الساخنة والأقمار الصناعية التى يتم رصد مناطق الحرق بها على مدار 24 ساعة.

وأوضح الوزير، أن من يحرقون قش الأرز ومن حرر ضدهم محاضر سيدفعون غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن القانون لا يفرق بين شخص وآخر فى الحكم.