أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
فيديو| الجندي: أطالب بتطبيق الطوارئ على التجار.. الغلاء كالإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط راكب قادم من دبي لمحاولته تهريب 6 حقائب مستلزمات تجميل

Google+ Print
ضبط راكب قادم من دبي لمحاولته تهريب 6 حقائب مستلزمات تجميل ضبط راكب قادم من دبي لمحاولته تهريب 6 حقائب مستلزمات تجميل

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس من ضبط راكب قادم وبحوزته كميات كبيرة من مستلزمات وأدوات التجميل بهدف الاتجار والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية. 

 

وأفاد مصدر جمركى، أن مأمور الضبط "عمرو عبد الفتاح العمدة" اشتبه في أحد الركاب لدى عودته من دبي، وتم تأييد الاشتباه بعد تحويله إلى مأمور التفتيش "أحمد عمر عجمى"، وأمر "محمد مصطفي" مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة لتفتيش الراكب والتى ضمت " محمد يوسف وعماد الحصرى" بإشراف "جمال سالم وناصر صفوت". 

 

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 6 حقائب ممتلئة بأدوات ومستلزمات التجميل والتى قدرت مبدئيًا بقيمة تتعدى النصف مليون جنيه، وأمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365