ضبط راكب قادم من دبي لمحاولته تهريب 6 حقائب مستلزمات تجميل

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس من ضبط راكب قادم وبحوزته كميات كبيرة من مستلزمات وأدوات التجميل بهدف الاتجار والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأفاد مصدر جمركى، أن مأمور الضبط "عمرو عبد الفتاح العمدة" اشتبه في أحد الركاب لدى عودته من دبي، وتم تأييد الاشتباه بعد تحويله إلى مأمور التفتيش "أحمد عمر عجمى"، وأمر "محمد مصطفي" مدير إدارة الجمرك بتشكيل لجنة لتفتيش الراكب والتى ضمت " محمد يوسف وعماد الحصرى" بإشراف "جمال سالم وناصر صفوت".

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 6 حقائب ممتلئة بأدوات ومستلزمات التجميل والتى قدرت مبدئيًا بقيمة تتعدى النصف مليون جنيه، وأمر سامى عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.