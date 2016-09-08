أخبار العراق.. العبادى: البعض يثير مشكلات مع قرب تحرير الموصل

توعد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، من يعرض أمن المواطنين للخطر باستخدام القوات الأمنية القوة معه، وأداء واجبها فى توفير الحماية للعراقيين.

واستغرب العبادى - خلال كلمة أمام تجمع لعشائر محافظة ميسان جنوبى العراق يوم الأربعاء- من بعض الأصوات التى تثير المشكلات مع اقتراب عملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى .. وقال: إنه يحاولون إحباط معنويات المقاتلين من خلال إطلاق الأكاذيب.

وأضاف: إننا ننتصر برغم التحديات التى تواجهنا، وبوحدتنا وصمودنا وتضحيات أبطالنا سنكمل تحرير أراضينا من سيطرة داعش، ولفت العبادى إلى أن الفساد لا يقل خطورة وشرًا عن الإرهاب فهو ينخر فى جسد المجتمع والدولة، واستدرك قائلا " لكننا سنلاحق الفساد ولن نترك الفاسدين".

وقام رئيس الوزراء العراقى بجولة سيرا على الأقدام فى أسواق ميسان وسط حراسة أمنية واستمع إلى شكاوى ومقترحات العراقيين، وشدد العبادى على أهمية دور الشباب فى المرحلة المقبلة، والذى يعد من مقومات القوة للعراق بوصفهم شريحة مؤثرة فى بناء المجتمع.