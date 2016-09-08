مدير الجوازات: كشفنا عن 52 حالة تزوير وأعدنا 216 حالة وتم تغريم مخالفين بـ380 ألف ريال

أكملت المديرية العامة للجوازات دخول جميع حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة الدولية البرية والبحرية والجوية كمرحلة اولى، حيث بلغ اجمالي الحجاج القادمين حتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الاربعاء الموافق 6/12/1437هـ (1.317.321) حاجا وكان قدومهم على النحو التالي:

جواً 1.239.134 ، وبراً 65.464 ، وعن طريق البحر بلغ 12.723 حاجا. أعلن ذلك مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس.

وأكد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظهما الله- على ضرورة تسهيل دخول الحجاج عبر مختلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية من خلال فرق استقبال مهيأة إلى جانب ما تم إعداده لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأبان أن توجيهات سمو ولي العهد تقضي بالتماس العذر لكل حاج وصل متأخرا إلى المنفذ بسبب ظروف واجهته كتأخر الطيران وغيرها وهو يحمل تصريح حج مما يؤكد حرص قادة هذه البلاد على التيسير لجميع الحجاج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال اللواء اليحيى "الحمد لله على نجاح خطة دخول الحجاج في المرحلة الاولى، والتي بإذن الله نتطلع الى نجاح ايضا خطة المغادرة بعد انتهاء مناسك الحج، والذي سيكون في اليوم الثاني عشر من رؤوية هلال شهر ذي الحجة وليس بتقويم أم القرى". واضاف "ان حج هذا العام كشف عن 52 حالة تزوير وتم اعادتهم ولم يمكنوا من الدخول الى المملكة، فقد استطاع رجال الجوازات ولله الحمد من كشف الحالات عبر اجهزة التزوير المتطورة وهو جهاز عين الصقر". وأشاد بدور الاعلام في توعية المواطنين والمقيمين، وجهودهم في رفع مستوى الوعي والذي وجدنا نتائجه على ارض الميدان، ايضا لم يغفل اليحيى الدور الكبير لمؤسسات الطوافة وكذلك مكاتب الحملات خارج المملكة.

وقال اليحيى"تمت إعادة 216 حالة عبر منافذ المملكة شملت بعضها تزويرا وكذلك تأشيرات غير حج وغيرها من الحالات، فيما بلغ مقدار العقوبة لهذا العام 380 الف ريال على المخالفين من مواطنين ومقيمين".

وأكد اليحيى أن التوجيهات الصائبة من قبل سمو ولي العهد أسهمت في استخدام التقنية وتطويرها.

وقال إن جهود منسوبي مركز المعلومات وتواجدهم مع رجال الجوازات وبقية القطاعات في منافذ المملكة أسهمت في إنجاح خطة قدوم الحجاج لهذا العام، مشيراً إلى أن إحصائية الحج الختامية سوف يعلن عنها لاحقاً.

وفي سؤال خاص لـ "الرياض" عن امكانية منح تأشيرات حج في منافذ المملكة بعد وصول المسافرين الراغبين في الحج قال مدير عام الجوازت "لا يوجد تأشيرات حج عبر منافذ المملكة، ولن يسمح لأي مسافر قدم المملكة من أجل الدخول لأداء فريضة الحج ولا يحمل تأشيرة من الدخول عدا حجاج دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يتطلب منهم الحصول على تصريح حج من اجل عبور منافذ دخول مكة المكرمة".

وعن إمكانية دخول الوافد المُرحل من قبل الجوازات بقصد الحج أو العمرة قال اليحيى "نعم يحق له في الوقت الحاضر الدخول لأجل الحج او العمرة طالما حصل على تاشيرة من السفارات المخولة بذلك وقدم الى المملكة، لكن ماذا يحصل مستقبلاً من قرارات فلا أعلم عن ذلك".

اللواء الجعيد: يحق للحاج التوجه إلى مدن المملكة بشروط

وحول افتتاح منافذ جديدة في المستقبل لدخول الحجاج كمطار الطائف مثلاً قال "حالياً مطار الطائف يستقبل حجاج دول مجلس التعاون الخليجي أو المقيمين في دول الخليج، وربما يكون في المستقبل بإذن الله الأمر عبر هذا المطار أو غيره من منافذ المملكة طالما يخدم دخول حجاج بيت الله ويسهل أمورهم".

ورداً على سؤال عن إمكانية السماح للحاج بالتوجه الى مدن المملكة بعد نهاية مناسك الحج قال اللواء خالد بن فهاد الجعيد مساعد مدير الجوازات للحج والعمرة "لا يمكن السماح للحاج بالتوجه الى مدن المملكة إلا بعد التقديم على مؤسسة الطوافة لطلب ذلك وهي المخولة بتقديم الطلب إلى الجوازات مع اكتمال الشروط لطلب الزيارة الخاصة وبالتالي يسمح له بحدود".

مدير الجوازات يتحدث للزميل فهد اللويحق