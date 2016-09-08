ضبط 50 قضية سلع غذائية و 5 قطع سلاح ومواد مخدرة بقنا

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أيمن فتحي مدير المباحث الجنائية، وإشراف اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، من ضبط 5 قطع سلاح وكمية من الذخيرة بدون ترخيص ومواد مخدرة، خلال الحملات الأمنية المستمرة على تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة التى تشنها الإدارة بشكل مستمر بمختلف مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة، التى استمرت لمدة يوم واحد، عن ضبط "عرفات م ا م 47 سنة" عاطل وبحوزته بندقيه خرطوش 2 طلقة من ذات العيار و"عبد الله ب ع 20 سنة" عامل وبحوزته بندقيه آلية بالخزينة الخاصة بها و(10) طلقات من ذات العيار و"محمدع س 28 سنة" سائق وبحوزته بندقية خرطوش.

كما تم ضبط "نصر الدين ح ع 50 سنة" مزارع وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و"أحمد خ ا 45 سنة" موظف وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، فيما تم ضبط "مرقص ن م 32 سنة" عامل وبحوزته قطع متوسطة الحجم من الحشيش المخدر وزنت حوالى (50)جرام، تم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية تموينية موسعة لضبط التجار حائزي السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام قبل بيعها بالأسواق للمواطنين بمراكز محافظة قنا المختلفة، بالاضافة لوقائع الذبح خارج السلخانة وعدم حمل شهادات صحية.

وأسفرت الحملة، التى اشرف عليها اللواء أيمن فتحي مدير المباحث الجنائية، وشارك فيها العميد عصام خضرى رئيس المباحث، والمقدم محمد الملقب رئيس مباحث التموين، والنقيبان بسام حمزة و أحمد خضير معاونا مباحث التموين، عن ضبط "بهاء ف ع" تاجر بفرشوط و بحوزته طن و 200 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة "زيت و مكرونه و سمنه و تونه" بدون فواتير ومجهولة المصدر، و"أبانوب ف ف" تاجر بمدينة قنا و بحوزته 750 كيلو بسبوسة بدون فواتير و مجهولة المصدر و"مصطفى م ى" تاجر بمركز قنا و بحوزته 200 كيلو جرام مواد غذائية بدون فواتير و"حسين م م" تاجر وبحوزته 31 ألف و 680 باكيت كيك مختلفة الأنواع بدون فواتير.

كما تم ضبط "وليم ع ح سائق" بالوقف وبحوزته 408 زجاجة بيره مجهولة المصدر بالإضافه لضبط 50 قضية متنوعة ذبح خارج السلخانه وعدم وجود فواتير أو حمل شهادات صحية.

وتمكنت وحدة مباحث تموين مديرية أمن قنا، من القبض علي "أنسه م ب" صاحبة مستودع دقيق، بعد ورود معلومات بتصرفها في كمية الدقيق المدعم الخاصة بالمستودع والتى بلغت 2 طن و 500 كيلو دقيق مدعم بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى المقرر، جار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.