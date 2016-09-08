ضبط أدوية مهربة ومنشطات جنسية ومخدرة مجهولة المصدر داخل صيدليات الدقهلية

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر وأخرى مخدرة ممنوع تداولة وتؤثر على الصحة النفسية فى حملة كبرى على الصيدليات.

بعد تعليمات اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، بعمل حملات مكبرة لمراقبة الصيدليات للسيطرة على ظاهرة انتشار الحبوب المخدرة والمغشوشة ، وعلى الفور امر اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بشن حملة مكبرة على الصيدليات برئاسة العقيد باهى زقزوق رئيس مباحث التموين ، أسفـــرت عن ضبط المدعو مجدى م. ا 61 سنة ومقيم بناحية الركابية مركز كفر سعد محافظة دمياط دكتور صيدلى وصحاب ومدير صيدلية مجدى بميدان هدير بجمصة وذلك لحيازتة 100 قرص أبيض تامول xx 225 ، 100 قرص داخل شريط أبيض ترامادول 225.

بإجمالى عدد 200 قرص تامول وترامادول غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها أو بيعها داخل الصيدليات وحيازتها تعتبر حيازة مخدرات بدون تصريح بالمخالفة لأحكام القانون رقم 982 لسنة 1960 وقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 مادة 59 ، 81 والقانون رقم 281 لسنة 1994 طبقا لتقرير مفتشى الصيدليات المرافقين للحملة.

و تم ضبط عدد 1250 قرصا (كلوزين ، كوميدال ، ميجراثيل ، ليكسوكان ، رمتولارم ، بولام ، كالبيام رستولام ، برازولام ، زولاكس ، رستولام ، أبتريل ، فالنسييل ، هيبنور ، أمتريل) أدوية جدول ثانى مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون فواتير بالمخالفة للمادة 13 من القرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011 وقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 طبقا لتقرير السادة مفتشى الصيدليات المرافقين للحملة.

كما تم ضبط 545 قرصا وحبوب وكبسولات وأمبول وبرطمان وأكياس ومناديل منشطات جنسية غير مرخصة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها أو تواجدها داخل الصيدليات، وتم ضبط 61 قرص وزجاجة أدوية مهربة غير مصرح بتداولها داخل الصيدليات وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما تم ضبط 18 قرصا وهذا الصنف غير مصرح بتداولة داخل الصيدليات وغير مسجل بوزارة الصحة ومهربة وهو خاص بالبيع تحت إشراف طبى داخل المستشفيات بالمخالفة لقانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والمنشور رقم 1 لسنة 2011 والقانون رقم 281 لسنة 1994 طبقا لتقرير مفتشى الصيدليات المرافقين للحملة.

بإجمالى مضبوطات قدرها 2074 أدوية ترامادول مهربة أدوية جدول ثانىا لمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية حبوب ومنشطات جنسية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة أدوية مهربة أدوية تحتوى على مادة l جار عرض المتهم والحرز المضبوط على النيابة العامة للنظر والتصرف، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3083 جنح قسم جمصة لسنة 2016.

كما تم ضبط المدعوة منال م. أ 43 سنة ومقيمة بناحية الركابية مركز كفر البطيخ محافظة دمياط المديرة المسئول عن صيدلية سيف الإسلام ملك المدعو سيف الإسلام السيد احمد بناحية منطقة أمون بجمصة وذلك لحيازتهما 10 علبة حبوب منشطان جنسية × 10 حباية ماركة تايجر كينج بإجمالى 100 حبة بدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها، 75 قطعة شيكولاتة مدون عليها الفنكوش منشطات جنسية مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها.

و 95 قطعة شيكولاتة مدون عليها شهر العسل (سيكس بول) منشطات جنسية مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها

بإجمالى مضبوطات قدرها 180 حبة وقطعة شيكولاتة منشطات جنسية مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها طبقا لتقرير السادة مفتشى الصيدليات المرافقين للحملة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون رقم 127 لسنة 1955 والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها .

وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 3084 جنح قسم جمصة لسنة 2016