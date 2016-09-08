5 طرق غير عادية للتغلب على البرد.. أبرزها تجنب لمس الأنف وأكل الخضراوات

خلال هذه الأيام يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ويكون ذلك نتيجة للتقلبات الجوية. وفى هذا الإطار قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 5 طرق غير عادية لتجنب نزلات البرد والأنفلونزا وتتضمن الآتى:

1.تجنب مصافحة الأيدى:

تجنب مصافحة الأيدى مع الناس بقدر الإمكان، لأن هناك فرصة أكبر لانتشار العدوى، ومن الضرورى غسل اليدين بعد مصافحة أى شخص.

2. تجنب لمس أنفك:

إذا كنت ترغب فى تجنب الإصابة بالانفلونزا أو نزلات البرد بشكل طبيعى، ابتعد عن لمس الفم والأنف، خصوصا عندما تكون خارجا أو عند استخدام لوحة المفاتيح.

3. تقوية الجهاز المناعى:

وذلك من خلال استهلاك الأطعمة التى يمكن أن تعزز جهاز المناعة، وهى واحدة من الطرق لتجنب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا بشكل طبيعى، ويمكنك أيضا اتباع بعض العلاجات المنزلية الفعالة فى التغلب على الأنفلونزا.

4. ابتعد بمسافة كافية عن الأشخاص المصابين:

طريقة بسيطة لتجنب البرد والأنفلونزا من خلال الحفاظ على مسافة بينك وبين الشخص المصاب بالمرض.

5. استخدم مادة معقمة:

لأن استخدام مادة معقمة معك طوال الوقت يساعد فى قتل البكتيريا الموجودة فى يديك.