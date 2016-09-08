سيف بن زايد يوقّع اتفاقية تعاون أمني مع مكتب الشرطة الأوروبية

وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وروب واينرايت رئيس الشرطة الأوروبية «اليوروبول» أمس في مقر الوزارة اتفاقية للتعاون الاستراتيجي حول مكافحة الجرائم الخطرة والإرهاب بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب الشرطة الأوروبية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومكتب الشرطة الأوروبية في مجالات منع ومكافحة كافة أشكال الجرائم، وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، وتقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتصدي للجريمة بكافة أشكالها وصورها.

وكان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التقى رئيس الشرطة الأوروبية والوفد المرافق له، وتم بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات بين وزارة الداخلية ومكتب الشرطة الأوروبية «اليوروبول».

خطوة مهمة

وأكد روب واينرايت أن الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، كأول دولة في المنطقة توقع مثل هذه الاتفاقية، مما يؤكد الدور المحوري للإمارات وسمعتها ومكانتها الدولية، وحرصها على تعزيز الأمن وتعاونها مع الدول العالمية كافة من بينها الاتحاد الأوروبي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة وغيرها من أشكال الجرائم.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية من الجانب الإماراتي الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بالوزارة، والعميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، وعدد من الضباط في وزارة الداخلية.

كما حضرها من مكتب الشرطة الأوروبية برايان دونالد كبير الموظفين، وستيفن رايدر المتخصص في القانون الدولي الأوروبي، وجان برنارد بولفان القائم بأعمال البعثة الأوروبية بالإنابة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعزيز وتنسيق

إلى ذلك التقى الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية في مكتبه صباح أمس روب واينرايت رئيس الشرطة الأوروبية «اليوروبول» والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الأمنية بين وزارة الداخلية ومكتب الشرطة الأوروبية «اليوروبول».