محمد بن سعود يوجّه بتقديم أفضل الخدمات لمتعاملي الدوائر الحكومية

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي أهمية تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وفق أعلى المعايير ومضاعفة الجهود المبذولة لخدمة المواطنين انطلاقاً من حرص حكومة رأس الخيمة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة. جاء ذلك خلال قيام سمو ولي عهد رأس الخيمة صباح أمس بجولة تفقدية لدائرة بلدية رأس الخيمة للاطلاع على سير العمل، حيث كان في استقبال سموه منذز محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.

وأشار سموه إلى حرص حكومة رأس الخيمة على مواصلة مسيرة التنمية وتقديم كل وسائل الدعم لكل القطاعات والدوائر الحكومية بهدف بناء بيئة متكاملة ومثالية، مؤكداً سموه أن مسيرة التنمية لا يمكن أن تكون وليدة اللحظة وإنما تحتاج إلى تخطيط دقيق وتنفيذ شامل ومتكامل ومتابعة دائمة لكل التفاصيل للوصول إلى نتائج ملموسة وإيجابية.

وشدد سموه على سرعة إنجاز معاملات المراجعين وأن يواصل موظفو الدائرة تطوير أدائهم.. وحث سموه الموظفين والمسؤولين على مواصلة تقديم التسهيلات إلى المراجعين وتوفير أفضل الخدمات والتعاون مع باقي الجهات الحكومية ذات العلاقة بتسهيل وتبسيط الإجراءات.

رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة في الزيارة الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة.