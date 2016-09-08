المستقبل في نظر محمد بن راشد هو اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تشدد على أن يكون المستقبل واقعاً معاشاً اليوم وليس بعد سنوات.

وقال سموه ان استشراف المستقبل وإدراك حجم المتغيرات وتحديد التحديات والفرص المستقبلية ليس بجديد على فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فالتاريخ خير شاهد على قرارات مستقبلية أخذها سموه قبل عقود ما زلنا نحصد ثمارها اليوم.

استراتيجيات

وشدد سموه على أن المستقبل ما هو إلا نتاج العمل والاستراتيجيات والخيارات والاستثمارات التي نقوم بها اليوم وعليه فإن إدراك ما يحمله المستقبل من فرص أصبح ضرورة ولا بد من أن يكون ضمن صلب عمل الحكومات وشركات القطاع الخاص على السواء هذا إذا ما أرادت أن تظل جزءاً من سباق التنافسية العالمية ولا تكون ضحية لمتغيرات التكنولوجيا ونماذج الأعمال الجديدة والتي نشهد اليوم مدى تأثيرها في حياة الإنسان وأساليب العمل والمعيشة مؤكداً سموه أن التفكير كالمعتاد وضمان سير العمل كالمعتاد لم يعد خياراً متاحاً.

جاء ذلك خلال زيارة سموه صباح أمس لمؤسسة دبي للمستقبل يرافقه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل حيث اجتمع سموه بفريق عمل المؤسسة واطلع على خطة المؤسسة ومبادراتها التي تنوي إطلاقها في المستقبل القريب إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بمشروع مبنى متحف المستقبل، تحفة دبي المعمارية للعالم والذي سيتم افتتاحه بنهاية عام 2018.

نموذج

وقال سموه: «نسعى من خلال مؤسسة دبي للمستقبل لخلق نموذج لبيت حكمة القرن الـ21 كما وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند إطلاقها ونرسم من خلالها وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ملامح مدينة المستقبل في البناء والتنقل وتوفير الطاقة وتقديم الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والصيرفة، لتكون دبي مختبراً مفتوحاً ونموذجاً عالمياً ووجهة لتجربة واختبار وتطبيق كل ما هو جديد وكل ما هو مؤثر في أسلوب حياتنا».

وأثنى سموه على مشاريع المؤسسة ومبادراتها التي تم إطلاقها خلال الفترة السابقة مثل متحف المستقبل ومرصد المستقبل ومكتب المستقبل ومسرعات المستقبل إضافة إلى الاستراتيجيات ذات الطابع المستقبلي والتي تم تطويرها مع مجموعة من الجهات الحكومية مثل استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من المبادرات التي ساهمت في وضع دبي على خارطة العالم للمدن الصانعة للمستقبل في مدة زمنية قياسية.

تصورات

كما وجه سموه القائمين على المؤسسة بالعمل على مشروع تجريبي يضع تصورات حول بيئة عمل المستقبل وكيفية استخدام الأساليب والنماذج الجديدة إضافة إلى تطبيق الجيل القادم من التكنولوجيا لتسهيل التواصل بين فرق العمل وإدارة المشاريع بكفاءة ومرونة وسرعة عالية.

تدوين

وفي تدوينات عبر حسابه في «تويتر» أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المستقبل في نظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو اليوم.

وأضاف سموه : «اطلعت اليوم على خطة مؤسسة دبي للمستقبل ومشاريعها الجديدة، ونسعى من خلال المؤسسة لخلق نموذج لبيت حكمة القرن 21، كما وجه محمد بن راشد عند إطلاقها، ونرسم من خلالها ملامح مدينة المستقبل».

وتابع سموه: «وجهنا القائمين على مؤسسة دبي للمستقبل بالعمل على مشروع تجريبي، يضع تصورات حول بيئة عمل المستقبل وكيفية استخدام الأساليب والنماذج الجديدة، كما وجهنا القائمين على المؤسسة إلى تطبيق الجيل القادم من التكنولوجيا، لتسهيل التواصل بين فرق العمل وإدارة المشاريع بكفاءة ومرونة وسرعة».

حضر اللقاء سيف العليلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.