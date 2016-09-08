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حمد الشرقي ومحمد بن حمد يعزّيان في راشد الحبسي

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حمد الشرقي ومحمد بن حمد يعزّيان في راشد الحبسي حمد الشرقي ومحمد بن حمد يعزّيان في راشد الحبسي

قدّم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي أمس واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن راشد أحمد عبدالله الحبسي من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مجالس عزاء الشهيد البطل بمنطقة السيح في رأس الخيمة - عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لوالد وإخوة وذوي الشهيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

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