حاكم رأس الخيمة يلتقي سفير تركيا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، مصطفى ليفينت بيلغن، سفير الجمهورية التركية الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للسفير التركي التوفيق والنجاح في المهام المستقبلية، مثنياً على ما قام به من جهود كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

حضر اللقاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، وصالح أحمد الشال، مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.