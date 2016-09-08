الإفراج عن 130 نزيلاً في الشارقة و110 في عجمان

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 130 نزيلاً من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، ممن أمضوا نصف مدة محكوميتهم، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 110 سجناء، أثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم، وإبعاد من صدر بحقه حكم الإبعاد عن البلاد، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



>حرص

> وتأتي المكرمة حرصاً من سموهما على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحة العيد والأفراح لديهم، وتأكيداً لرعاية سموهما واهتمامهما البالغ بأوضاع أفراد الجمهور على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.



> وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة، بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، ولتكتمل فرحة العيد بعودة النزلاء إلى أسرهم.



>شكر وتقدير

> وبهذه المناسبة، رفع العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه المبادرة الكريمة من سموه بالعفو عن المحكومين المشار إليهم، والتي تأتي انطلاقا من حرص سموه على دعم كيان الأسرة ولم شملها، وتمكين رب الأسرة من التواجد بين أبنائه وأفراد عائلته، خلال هذه الأيام المباركة، كما رفع العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم عجمان على مبادرة سموه، التي تعكس حرص سموه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم، مشيراً إلى أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً لعودتهم إلى أسرهم قبل عيد الأضحى، وإبعاد الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد عن البلاد.



>60 مليوناً لسداد مديونية

> اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 60 مليون درهم لسداد مديونية 99 حالة من فئة المطلوبين قانونياً، وفئة المحكوم عليهم بقضايا مالية وفئة المعسرين وفئة المتوفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين. وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة 13 الحالية، بلغ 357 مليوناً و256 ألف درهم، وبلغ مجموع المستفيدين 852 حالة.