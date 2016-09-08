الشباب يسألون: لماذا لا تعرض أفلامنا داخل الوطن؟

لم يكن خبر انطلاق عروض الفيلمين السعوديين "بركة يقابل بركة" و"بلال" في صالات السينما الإماراتية اليوم الخميس، خبراً عادياً بالنسبة للشباب السعودي الشغوف بالفنون، حيث رأى كثير منهم أن اضطرار المواطن للسفر مئات الكيلومترات من أجل مشاهدة الأفلام التي صنعت من أجله، هو أمر غير مقبول وغير لائق ويستدعي تدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها جمعية الثقافة والفنون لإيجاد منصات عرض داخل الوطن تقدم الأفلام السعودية للجمهور أولاً بأول.

في البداية يقول م. علي القرني إن عرض الأفلام السعودية في الخارج سواء في المهرجانات أو في صالات السينما التجارية إنما يدل على أن السينما السعودية وصلت إلى مستوى ممتاز "يغرينا على مشاهدتها لكننا لا نملك الوسيلة لذلك للأسف"، مضيفاً بأن عدم وجود أي "نافذة" تسمح للجمهور السعودي بمشاهدة أفلامه "أمر مؤسف.. لأنني وغيري كثير نتابع أخبار الأفلام السعودية وإنجازاتها العالمية عبر وسائل الإعلام ولا نملك أي طريقة لمشاهدتها"، متمنياً بأن يتم إيجاد حل لهذه المشكلة التي تمنع من التواصل الطبيعي بين صانع الفيلم وبين جمهوره "فالمخرج يصنع فيلمه من أجل أهله وناسه وإذا لم يستطيعوا مشاهدته فإنه يفقد كل معنى وتتلاشى رغبته في الاستمرار".

علي القرني: لا نعرف عن السينما السعودية إلا عبر وسائل الإعلام!

من جانبه قال عجلان العجلان إنه من غير المنطقي أن يضطر الجمهور السعودي إلى السفر للخارج في كل مرة يعرض فيها فيلم سعودي "وأنا حريص على متابعة الإنتاج السعودي أولاً بأول متى ما توفرت الفرصة لذلك.. لكن للأسف معاناتنا كبيرة وبدلاً من أن ندفع فقط قيمة تذكرة حضور الفيلم فإن علينا أن ندفع قيمة تذكرة الطيران وحجز الفندق من أجل فيلم واحد!"، مع ما لهذه المصروفات من تأثير على الاقتصاد الوطني "فعندما تعرض صالة سينما خليجية فيلماً سعودياً فإنها لا تكسب فقط قيمة الفيلم بل تفيد بلدها بمبالغ أكبر وذلك لأننا في هذه الحالة سنكون سياحاً لا مجرد مشاهدين عاديين". وتمنى العجلان من الجهات المعنية بالثقافة النظر بواقعية لمطالب الجمهور السعودي الراغب في الاطلاع على إبداعات أبناء وطنه.

ويتفق المنتج عمرو جابر القحطاني مع هذه الآراء، مضيفاً بأن حل هذه الإشكالية يكمن في السماح بعودة صالات السينما من جديد "وهذا القرار يحتاج إلى فصل حاسم، خاصة وأن المجتمع في غالبه يذهب لخارج المملكة لمشاهدة آخر الأفلام بل ويتابع حركة عرض ونزول الأفلام ربما أكثر من المقيمين في تلك الدول الشقيقة، ومن ناحية أخرى فالسينما موجودة في كل منزل اليوم من خلال القنوات الفضائية والشبكات المشفرة وليس عليها أي رقيب بينما دور العرض سيتم السيطرة على محتواها من قبل الجهات المختصة"، واصفاً المتخوفين من دور العرض بأنهم "يجهلون هذا العالم ومن يجهل أمراً يخافه".

عجلان العجلان: ندفع آلاف الريالات من أجل فيلم واحد فقط!

من جانبه يقول الشاعر سامي المالكي –عضو في جمعية الثقافة والفنون- إن الإنتاج السينمائي بالمملكة لا يمكن أن يقف على قدميه دون وجود صالات سينما "وهذه حقيقة يجب أن نواجهها.. دع عنك الأفلام القصيرة المتناثرة هنا وهناك، لا يمكن أن نصنع العديد من الأفلام الروائية الطويلة ذات القيمة الفنية العالية دون أن يثق المنتج والمخرج والكاتب والممثل وحتى المشاهد، أن هذا الفيلم الذي كلف الملايين سيعرض ويقابل بالترحاب هنا، في المملكة. نعم يمكننا أن ننتج فيلماً مثل "وجدة"، "بركة يقابل بركة "أو" بلال"، ولكنه أمر لا يحدث كثيراً، ولا يمكن أن يستمر بشكل فعال دون وجود أسس صناعة السينما، كما لن يستمر بوجود تلك الغصة: فيلم سعودي يطوف العالم، ولا يشاهده السعوديون!". ويضيف المالكي: "في كل مرة تثار فيها هذه القضية يتم طرح السؤال التقليدي حول ما يجب أن يحدث أولاً، قيام صناعة سينمائية سعودية، أم افتتاح صالات السينما، وهذا أشبه بمعضلة "البيضة أم الدجاجة" أعتقد أننا نحتاج للبيضة والدجاجة معاً!".

هيفاء محمد: لابد من إلزام المهرجانات المحلية بعرض الأفلام السعودية

ويرى المالكي أن التعاطي مع قضية صالات العرض يجب أن لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فقط "لأنه من المهم تسليط الضوء على التأثير الإعلامي أيضاً، إذ أن وجود إنتاج سينمائي سعودي حقيقي -وهو أمر مرتبط نسبياً بوجود صالات للسينما- يشكل قوة إعلامية ناعمة وفعالة للمملكة لا تقل عن قوة السلاح". مؤكداً على قوة دور العرض في هذا الاتجاه "ولا أبالغ عندما أصف دور السينما بالدور بالغ الخطورة في تشكيل الصورة الذهنية لأي بلد ونقل معطيات الحياة فيه بصورة خلابة وبأدوات أكثر تأثيراً من الوسائل الإعلامية المباشرة، والحديث هنا ليس عن السينما بوصفها أداة للبروباغاندا، بل كآلة فعالة في تقويم النظرة المغلوطة عن المملكة والمجتمع السعودي وكسر الصورة النمطية في أذهان البعض".

سامي المالكي: لا وجود لصناعة سينما دون منصات عرض

أما هيفاء محمد المهتمة بالفن السابع، فتقول إن الشباب السعودي أثبت قدرته على التواصل الفعال مع الفنون سواء بالمتابعة الدؤوبة لكل الإنتاجات العالمية أو عبر صناعة أعمال احترافية تعبر عن تطور وعي المجتمع في كل مجالات الإبداع –مسرح وسينما وفن تشكيلي وغيرها- "وشخصياً رأيت هذا الوعي في ملتقى "حكايا مسك" الذي أقيم مؤخراً في الرياض وشاهدت حماس الشباب ومواهبهم المدهشة.. وأقول إذا كان لدينا مثل هذا الجمهور الواعي والمثقف فليس من المنطقي أن نضع بينه وبين أفلامه حواجز كبيرة وأن نجبره على السفر من أجل أن يشاهد إبداعات أبناء وطنه". مطالبة بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة "وهنا أقترح أن يتم إلزام كل فعالية ثقافية وفنية تقام داخل المملكة بأن تضع ضمن أجندتها عروضاً للأفلام السعودية الطويلة والقصيرة وبمقابل مادي".

الشباب السعودي يضطر للسفر للخارج من أجل مشاهدة الأفلام الوطنية

سامي المالكي

عمرو جابر القحطاني

عجلان العجلان

علي القرني