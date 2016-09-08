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منظمات إسلامية وحجاج إيرانيون: رأيـنـا على الواقع ما يكذب «التصريحات المسيئة»

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أكد محللون سياسيون وإعلاميون وحجاج إيرانيون ومنظمات إسلامية، أن إيران تحاول أن تضلل الرأي العام والإساءة للمملكة، مشيرين إلى أن المملكة هيأت السبل لراحة ضيوف الرحمن، وبذلت على الواقع ما فاق تصورهم، مؤكدين أن الدعاية الإيرانية ضد إدارة المملكة للحج كاذبة، وهدفها الوحيد تشويه صورة البلد الإسلامي الذي يبذل كل طاقاته لراحة الحجيج. وذكروا أن إيران عاجزة عن إدارة شؤونها الداخلية، وبالتالي تلجأ لمثل هذه الأساليب لتضليل شعبها وتغطية إخفاقاتها، مشيرين الى أن مخططات إيران في المنطقة فشلت، ولم تتحقق بفضل الله عز وجل ثم وقوف المملكة في وجه هذه المخططات وأهمها عدم تمكين إيران من زعزعة أمن الحج.

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