جـولة أميركية - روسـية جديدة حول سـورية

اعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس ان وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الاميركي جون كيري سيجريان مباحثات حول الازمة السورية الخميس والجمعة في جنيف.

وقالت الوزارة في بيان ان الوزيرين عملا خلال اتصال هاتفي الاربعاء على "تفاصيل اتفاق تعاون روسي اميركي في التصدي للجماعات الارهابية في سورية وايصال المساعدات الانسانية وبدء العملية السياسية".

واضافت "تم التوافق على مواصلة المشاورات خلال لقاء بين لافروف وكيري في جنيف يومي الثامن والتاسع من سبتمبر".

وخلال المكالمة الهاتفية مع نظيره الاميركي، احتج لافروف على العقوبات الجديدة التي اقرتها واشنطن بحق موسكو على خلفية الازمة الاوكرانية.