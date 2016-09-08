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علي فتحي يغيب عن الزمالك في نصف نهائي إفريقيا

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علي فتحي يغيب عن الزمالك في نصف نهائي إفريقيا علي فتحي يغيب عن الزمالك في نصف نهائي إفريقيا

أكد مصطفى المنيري طبيب الزمالك صعوبة مشاركة علي فتحي الظهير الأيسر للفريق الأبيض في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سواء ذهابا أو إيابا.

وأوضح المنيري طبيب الزمالك إصابة اللاعب لـFilGoal.com مفصحا "اللاعب يعاني من متاعب في الوتر الردفي للركبة".

وتابع "الإصابة تسمى تندينوسيس، وبعيدة تماما عن الغضروف عكس ما تردد".

ولا يستطيع المنيري حسم إمكانية مشاركة اللاعب في نهائي دوري الأبطال حال وصول الفريق الأبيض لهذا الدور.

وأفصح "اللاعب عليه أولا إتمام برنامجه التأهيلي، وبناء على استجابته سيتحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية وللمباريات".

ولا يملك الزمالك سوى علي فتحي كظهير أيسر في قائمته الإفريقية.

ويواجه الزمالك الوداد يوم 16 سبتمبر في ذهاب نصف النهائي على ملعب برج العرب.

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