صراع الصفقات – يوفنتوس يريد استعارة دارميان

يسعى نادي يوفنتوس لتعزيز مركز الظهير الأيمن بالتعاقد مع ماتيو دارميان لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يريد التعاقد مع دارميان على سبيل الإعارة في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس سيواجه صعوبة في التعاقد مع اللاعب الإيطالي رغم جلوسه بديلا في مانشستر يونايتد بسبب تألق أنطونيو فالنسيا.

وكان دارميان البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف مانشستر يونايتد بداية الموسم الماضي قادما من تورينو الإيطالي.

ولعب دارميان مع مانشستر يونايتد 39 مباراة خلال الموسم الماضي في جميع البطولات.