برشلونة يحتفل بمرور 10 سنوات على شراكته مع يونيسيف

(إفي): احتفل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم بمرور عشر سنوات من التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وقال رئيس النادي الكتالوني جوسيف ماريا بارتوميو خلال احتفال بهذه المناسبة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك "يمكننا الفخر بما حققناه خلال عشر سنوات".

وأظهرت بيانات اليونسيف أن نحو مليون طفل من سوازيلاند ومالاوي وجنوب إفريقيا وغانا وأنجولا والصين والبرازيل استفادوا من هذه الشراكة.

وجدد برشلونة في فبراير الماضي مع اليونيسيف اتفاق التعاون حتى 2020.

وأوضح المدير التنفيذي ليونيسيف انطوني ليك أن الجانبين يبحثان سبل توسيع التعاون، مشيرا إلى أن من بين الأولويات الجديدة العمل مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشارك في الاحتفال اللاعب البرازيلي ونجم برشلونة السابق رونالدينيو والذي أبدى استعداده للتعاون مع أي مبادرة، ووصفه بارتوميو بأنه الشخص الذي أعاد السعادة للبرسا.

وقال بارتوميو "عندما جاء رونالدينيو إلى النادي كنا ناد حزين. لقد جلب لنا البسمة. ولا زلنا نواصل البسمة ونشكره كثيرا على ذلك".

وعلى مدار العشر سنوات الماضية، قدم برشلونة سنويا 1.5 مليون يورو سنويا لليونسيف، ويضع شعار المنظمة التابعة للامم المتحدة على قميصه من الخلف.

بينما أفاد نائب رئيس البرسا، جوردي كاردونير، ردا على سؤال حول امكانية وقوع نزاع بين هذا التعاون واتفاق الرعاية مع قطر، "اليونيسيف لم تتناقش معنا في أي وقت حول رعاتنا".