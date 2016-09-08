موستافي يحذر مدافعي الدوري الإنجليزي من لوكاس بيريز

أشاد شكودران موستافي مدافع أرسال بزميله في الفريق المهاجم الإسباني لوكاس بيريز المنضم مؤخرا لصفوف المدفعجية.

وتعاقد أرسنال في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع الثنائي شكودران موستافي من فالنسيا ولوكاس بيريز من ديبورتيفو لاكرونا.

وقال النجم الألماني لموقع أرسنال: "بيريز لديه كل ما يحتاجه المهاجم أنا أعرفه جيدا ولعبت ضده أكثر من مرة في الدوري الإسباني".

وأضاف "أنه يقدم مستوى مميز وليس فقط أن ينتظر تمريرة زميله ليسجل الهدف، لكنه يحاول كثيرا في الملعب ويخلق الكثير من الفرص لنفسه".

وحذر موستافي مدافعي الدوري الإنجليزي من قدرات بيريز قائلا: "كان يسجل الكثير من الأهداف في الدوري الإسباني، سيواجه هنا في مدافعين أقوى لكنه أيضا مهاجم غير مريح في الملعب يسبب الكثير من الإرهاق للمدافعين".

ومن المنتظر أن يظهر لوكاس بيريز للمرة الأولى مع أرسنال هذا الموسم في مباراة ساوثامبتون بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.