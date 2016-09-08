تقرير في الجول – الفائزون والخاسرون من التوقف الدولي

عودة لتسجيل الأهداف وتألق غير متوقع واستعداد جيد للعودة.. كانت هذه من أبرز وأهم المواقف في فترة التوقف الدولي السابقة.

وخلال الأسبوع الماضي توقفت معظم الدوريات حول العالم لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا في جميع قارات العالم.

وشهدت المباريات الدولية في الأيام السابقة تألق بعض اللاعبين اللذين خرجوا من هذا التوقف فائزين، والبعض الآخر لم يستجل هذه المباريات بالشكل الأمثل.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الفائزون والخاسرون من فترة التوقف الدولي السابقة.

توماس مولر

استطاع توماس مولر مهاجم منتخب ألمانيا تسجيل هدفين في الفوز على النرويج بثلاثية ليستعيد ذاكرة التهديف مع المنتخب بعدما ظهر بمستوى متواضع في بطولة الأمم الأوروبية الماضية.

وخلال البطولة التي خرج منها المنتخب الألماني من نصف النهائي أمام فرنسا لم يسجل مولر أي هدف وتلقى انتقادات واسعة من الجماهير الألمانية. ليعود في هذه المباراة للتألق بقميص المنتخب مرة أخرى.

إدينسون كافاني

مهاجم منتخب أوروجواي الذي استطاع تسجيل هدفين في الفوز برباعية على بارجواي ليعود للتألق مرة أخرى.

كافاني يمر منذ انطلاق الموسم بفترة تراجع مستوى مع فريقه باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وأهدر الكثير من الفرص السهلة جعلت الجماهير تهاجمه، وسيحاول كافاني استغلال هدفيه في مرمى باراجواي لاستعادة تألقه مع فريقه.

نيمار

نجم منتخب البرازيل تألق مع السامبا في مباراتي الإكوادور وكولومبيا وسجل هدفين ليستعد للعودة لفريقه برشلونة وهو في قمة مستواه.

وغاب نيمار عن برشلونة في الجولات الأولى من الدوري الإسباني بسبب حصوله على راحة بعد المشاركة مع منتخب البرازيل في أولمبياد ريو دي جانيرو.

فريق أرسنال

لأول مرة منذ فترة طويلة تمر فترة توقف دولي دون تعرض أي لاعب من أرسنال للإصابة.

جميع لاعبي أرسنال الإنجليزي عادوا إلى فريقهم دون التعرض للإصابات وظهر العديد منهم بمستوى جيد وهذا الأمر من مكاسب المدفعجية خلال فترة التوقف الدولي.

أما على مستوى اللاعبين اللذين لم يستغلوا فترة التوقف بالشكل الجيد سواء للإصابة أو الظهور بمستوى متواضع كان أهمهم.

أوليفيه جيرو

المهاجم الفرنسي أهدر الكثير من الفرص في مواجهة بيلاروسيا كادت تمنح منتخب فرنسا الفوز في المباراة.

جيرو عاد مؤخرا لصفوف أرسنال بعد حصوله على راحة طويلة بسبب مشاركته في بطولة الأمم الأوروبية ولم يشارك سوى بعض الدقائق في المباريات.

وكانت مباراة بيلاروسيا فرصة مهمة أمام جيرو للعودة للظهور بمستوى جيد إذا استطاع تسجيل الأهداف لكنه فشل في استغلال هذه الفرصة وأهدر العديد من الأهداف طوال المباراة.

إصابة ميسي

العائد من الاعتزال الدولي بعد خسارة كوبا أمريكا أمام تشيلي، ميسي ظهر في المباراة الأولى أمام أوروجواي بمستوى جيد وسجل هدف الفوز.

لكنه تعرض للإصابة ولم يشارك في المباراة الثانية أمام فنزويلا، ليعود لفريقه برشلونة مصابا ليتلقى العلاج وهو في الحاجة إلى خوض مباريات أكثر مع منتخب الأرجنتين بسبب أزمة اعتزاله الدولي الأخيرة.