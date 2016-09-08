تقرير في الجول - هل يفقد الدوري الإنجليزي قوته برحيل هذا العدد الضخم من الأفارقة لكأس الأمم

يعد فريق وست هام يونايتد هو أكثر المتضررين من بين جميع فرق الدوري الإنجليزي خلال بطولة الأمم الإفريقية المقبلة مطلع عام 2017.

شهور قليلة وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية التي تقام في الجابون بمشاركة 16 منتخبا من داخل القارة السمراء.

ومع انطلاق البطولة تجد أندية الدوري الإنجليزي نفسها في أزمة بسبب رحيل نجومها الأفارقة إلى منتخباتهم للمشاركة في البطولة.

وفي هذه الفترة من كل عام في شهر يناير لا يتوقف الدوري الإنجليزي مثل باقي دوريات قارة أوروبا، وهذا يتسبب في أزمة بسبب رحيل اللاعبين للمشاركة في البطولة.

وخلال بطولة الأمم الإفريقية المقبلة مطلع عام 2017 يفقد الدوري الإنجليزي 46 لاعبا من قارة إفريقيا للمشاركة في البطولة.

ويعد فريق وست هام أكثر الفرق التي ستفقد لاعبين خلال البطولة بعدد 6 من نجوم الفريق، يأتي بعده سندرلاند برصيد 5 لاعبين لكل فريق.

فيما يمتلك منتخب السنغال أكثر اللاعبين في الدوري الإنجليزي برصيد 9 لاعبين يأتي بعده منتخب كوت ديفوار برصيد 7 لاعبين.

أما منتخب مصر فيمتلك 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي سيشاركون في البطولة وهم أحمد المحمدي لاعب هال سيتي ومحمد النني لاعب أرسنال ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي.

ويرصد لكم FilGoal.com قائمة لاعبي الدوري الإنجليزي المشاركين في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

السنغال

شيخ كوياتيه – وست هام

ديافرا ساخو – وست هام

نامبليس ميندي – ليستر سيتي

ساديو ماني – ليفربول

مامي ديفو – ستوك سيتي

إبراهيم جايا – إيفرتون

عمر نياسو – إيفرتون

بابا سواري – كريستال بالاس

بابيس دجيلوبودجي – سندرلاند

كوت ديفوار

يايا سانوجو – أرسنال

يايا توريه – مانشستر سيتي

إريك بايي – مانشستر يونايتد

أرونا كونيه – إيفرتون

بريس دجا دجيدجي – واتفورد

ماكس جراديل – بورنموث

لاميس كونيه – سندرلاند

غانا

جيفري شلوب – ليستر سيتي

دانييل أمارتي – ليستر سيتي

جوس أوناماه – توتنام

أندري أيو – وست هام

كواسي أبياه – كريستال بالاس

زويل أسورو – سندرلاند

الكونجو الديمقراطية

يانيك بولاسي – إيفرتون

أرثر ماسواكو – وست هام

جوناثان ليكو – وست بروميتش ألبيون

بينك أفوبي – بورنموث

ديوميرسي مبوكاني – هال سيتي

الجزائر

رياض محرز – ليستر سيتي

إسلام سليماني - ليستر سيتي

سفيان فيجولي – وست هام

عدلان قديورة - واتفورد

مصر

محمد النني – أرسنال

رمضان صبحي – ستوك سيتي

أحمد المحمدي – هال سيتي

مالي

عبد الله دوكوريه – واتفورد

بكاري ساخو – كريستال بالاس

أداما تراوري – ميدلزبره

الكاميرون

جورج كيفين نكودو – توتنام

ألان نيوم – وست بروميتش ألبيون

جولي ماتيب – ليفربول

المغرب

نور الدين أمرابط – واتفورد

سفيان بوفال - ساوثامبتون

زيمبابوي

بريندان جالاواي – وست بروميتش ألبيون

تيندي داريكوا – وست هام

الجابون

ديديه ندونج - سندرلاند

تونس

وهبي الخزري - سندرلاند