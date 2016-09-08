جمعية طب العيون تدعو الحجاج إلى الوقاية من أشعة الشمس والغبار

أوصت الجمعية السعودية لطب العيون الحجاج للمحافظة على سلامة العيون وذلك بالوقاية من أشعة الشمس ومن الغبار.

وجاءت هذه النصائح في نشرة أصدرتها الجمعية بمناسبة حج هذا العام، لمعرفة ما يمكن أن تتعرض له أعين الحجاج لا قدر الله وماذا يمكن أن يفعل الحاج؟

وأول تلك المشكلات هي إصابة العين بمرض "التهاب ملتحمة العين التحسسي" الذي يكثر أثناء موسم الحج وذلك لكثرة تعرض العيون للغبار وأشعة الشمس.

وتبدو أعراض هذا المرض - كما تقول د.عهود بنت عبدالعزيز عويضة رئيسة لجنة التوعية الصحية وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون - في شكل دموع غزيرة واحمرار بالعينين مع الشعور بحكة شديدة ، وأهم طرق الوقاية هي غسل الوجه والعينين بالماء البارد مع اتقاء أشعة الشمس بوضع النظارات الشمسية وعند وجود تلك الشكوى يجب مراجعة أقرب مركز صحي بالمشاعر لوصف قطرات خاصة منها: القطرات المرطبة للعين والقطرات المضادة لحساسية العين وذلك حسب شدة الحساسية.

النوع الثاني الذي يمكن أن تتعرض له عيون الحجاج هو "التهاب الملتحمة الجرثومي" وذلك لتعرض العين إلى الغبار الشديد أو نتيجة لاستخدام أدوات الآخرين، وأعراض هذا المرض تظهر بشكل احمرار بالعينين مع وجود إفرازات صديدية والتصاق بالجفون عند الاستيقاظ من النوم صباحاً، وفي هذه الحالة أيضاً يجب مراجعة طبيب العيون بالمركز الصحي لوصف القطرات والمراهم - المضادات الحيوية المناسبة كما يجب على الحاج غسل العينين والابتعاد عن استعمال أدوات الغير. وتنبه د. عهود بشكل خاص المرضى المصابين بداء السكري من الحجاج بضرورة القيام بفحص الشبكية قبل التوجه لأداء مناسك الحج مع الحرص على أخذهم أدوية السكر بكمية كافية لفترة الحج، واتباع الحمية المناسبة والمحافظة على ضبط نسبة السكر في الدم. كما تشدد د. عهود عويضة بعناية مجموعة الجلوكوما السعودية بالتنبيه على مرضى ارتفاع الضغط ( الجلوكوما) على تناول أدويتهم في وقتها وجرعاتها المحددين كما وصفها لهم طبيب العيون المتخصص في الجلوكوما.

وإذا كان هناك من الحجاج من أجريت لهم عمليات جراحية حديثة بالعين فينصح د.وسيم بن عبدالعزيز عالم رئيس لجنة العلاقات العامة وأستاذ العيون المساعد بجامعة طيبة بوضع غطاء للعين "الواقي البلاستيكي" طوال فترة الحج لتجنب دخول الغبار للعين بقدر الإمكان خوفاً من الإصابة بأي التهاب وحدوث مضاعفات لا قدر الله، إضافة لتعليمات طبيب العيون الأخرى.

ومن أكثر الأمراض التي تصيب العين شيوعا في موسم الحج "جفاف العين " الذي يحدث بسبب نقص في دموع العين بسبب خلل في الغدة الدمعية وأحيانا لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة. وأعراض جفاف العين هي الشعور بحرارة بالعين مع احمرار العين ونقص الدموع. أما علاج جفاف العين فهو أولا الابتعاد عن استخدام العدسات اللاصقة ووضع النظارات الشمسية ثم استخدام مرطبات العين كالدموع الصناعية على شكل قطرات.

أما علاج جفاف العين فهو أولا الابتعاد عن استخدام العدسات اللاصقة ووضع النظارات الشمسية ثم استخدام الدموع الصناعية على شكل قطرات واستخدام مرطبات العين.