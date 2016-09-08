مركز البهيتة الأمني يخدم 40% من حجاج الداخل والخليج

ساهم تطوير مركز البهيتة الأمني بمحافظة الطائف وتحويله إلى مركز متكامل الخدمات على مساحة تناهز 2,5 مليون م2 على طريق السيل الكبير في تسهيل خدمة ضيوف الرحمن في طريقهم إلى مكة المكرمة خاصة وأن المركز يشرف على نقاط الفرز في البهيتة والهدا وعشيرة والمحمدية، وتشارك كافة الجهات الحكومية المختصة في تقديم خدماتها المختلفة للحجاج بالموقع.

ويقدم مركز البهيتة الأمني خدماته لأكثر من 40% من حجاج الداخل ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعله من أهم المراكز على الخاصرة الشرقية للعاصمة المقدسة، خاصة وأن الموقع قريب من ميقات الحج والعمرة المعروف بقرن المنازل.

وتمكن المركز من منع مخالفي أنظمة الحج من العبور دون الحصول على تصريح بالحج وتم زيادة مسارات الفرز هذا العام مما ساهم في تعزيز فاعلية المركز نظراً لدعمه بالكوادر البشرية، والإمكانات التقنية المتقدمة علاوة على توفير العديد من الخدمات الاخرى لضيوف الرحمن المتمثلة في الخدمات البلدية، وانشاء مركز صحي متكامل مدعما بكافة التجهيزات وسيارات الاسعاف وإنشاء مركز للهلال الاحمر السعودي وايجاد طائرة اسعاف تابعة للهلال الاحمر من اجل العمل والمشاركة في حال الحاجة وتأمين فريق اشرافي متكامل من محافظة الطائف لمتابعة العمل على مدار الساعة وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجه الجهات ذات العلاقة كما تم الحرص على توفير خدمات الكهرباء والاتصالات وباقي الخدمات المساندة.

وأوضح المشرف العام على مركز البهيتة الأمني عبدالله الفيفي، ان العمل يسير بانسيابية كاملة في المركز وسط خدمات امنية وخدمية متكاملة لضيوف الرحمن القادمين عبر هذا المحور، مبيناً انه تم تسليم مواقع للإدارات الحكومية، وعمل سياج امني على كامل المركز وساحات المواقف، وزيادة مساحات المواقف العامة داخل المنطقة المركزية، وزيادة اطوال المظلات من اجل توفير الحماية للعاملين من الشمس بالإضافة إلى زيادة مسارات الفرز المختلفة لضمان انسيابية تدفق المركبات.