بالرغم من مرور مايقارب العام والنصف على اندلاع مناوشات الحرب بين قواتنا الباسلة ومليشيا المتمردين الحوثين والمخلوع على الحد الجنوبي، ومحاولة المتمردين نقل ساحة القتال على حدود المملكة دون أن يعلموا أن حدود الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه طالما أن ثقة المواطنين في قيادتهم ورجال قواتنا المسلحة الابطال المرابطين على الثغور لحمايتهم بعد الله لم ولن تهتز مهما حاول العابثون النيل من الوطن بمقذوفاتهم العشوائية، مما كان له الأثر النفسي المحفز على استمرار الحياة الطبيعية فباتت نجران القلب النابض للحد الجنوبي الذي لا يهدأ فمارس الأهالي حياتهم الروتينية مابين احتفالات ومهرجانات ومناسبات أفراح.

طبيعة نجران الخلابة تستقبل زوارها بالأمطار

ازدانت منطقة نجران بالأجواء الجميلة والأمطار الخفيفة وهي تستقبل زوارها وأبناءها، حيث شهدت المتنزهات والحدائق والساحات البلدية إقبالا كبيراً من قبل سكان وزوار مدينة نجران لقضاء أجمل وأحلى الأوقات فيها، والتي تتميز بالعديد من المرافق السياحية والمتنزهات والحدائق والساحات العامة والميادين، ومن بين تلك المرافق السياحية المهمة متنزه الملك فهد والذي يستقطب زوار وسكان نجران نظراً لما يتمتع به من مسطحات خضراء ونوافير مائية ومسرح روماني ومماشِ رياضية والعديد من الخدمات، وهناك في حي الفهد تقع النافورة التفاعلية والتي تعد من أحدث وأجمل أماكن الجذب السياحي بمدينة نجران لما تتمتع به من لمسات جمالية جاذبة إلى جانب الورود والزهور والمسطحات الخضراء وألعاب الاطفال.

مهرجان صيف نجران على أنغام الأطفال

وقد أقيمت العديد من الفعاليات والمهرجانات هذا العام وبلغ عدد زوار مهرجانات "صيف نجران 37" المقام في متنزه أبا الرشاش ومركز الأمير مشعل بن عبدالله للمعارض والمؤتمرات، أكثر من تسعين ألف زائر منذ انطلاقته مطلع شهر شوال لهذا العام 1437، وشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من أهالي وزوار منطقة نجران حيث أشارت الإحصائيات إلى أن عدد زوار المهرجان وصل إلى أكثر من تسعين ألف زائر منذ انطلاقة المهرجان بداية شهر شوال، وذلك للاستمتاع بالفعاليات والبرامج والأنشطة المتنوعة ما بين المسابقات الرياضية والأمسيات الشعرية ووطأة الموروث النجراني وسباقات كبار السن وصغار السن وسباقات الدراجات الهوائية وبرامج مسرح الطفل والأسرة التي شملت الكثير من العروض الاستعراضية الهادفة وألعاب الأطفال المتنوعة إضافة إلى التسوق، وتحتوي صالة التسوق على أكثر من 114 محلاً تجارياً.

شعراء يتغنون بالوطن

كما أقيمت الأمسيات الشعرية ضمن فعاليات مهرجانات نجران التي نظمها مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة، وذلك في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله بكلية التقنية، بحضور جمهور غفير من محبي الشعر والشيلات والفن الشعبي.

المشاركة والحضور النسائي

وكان للمرأة نصيب في المشاركة والانجاز، حيث أثبتت المرأة النجرانية بأنها مواكبة للتطور صانعة لكل اللحظات التي يخلدها التاريخ ويمجدها، فتم افتتاح المسرح النسائي التابع لجمعية الثقافة والفنون الذي اشتمل على مشاركات ترفيهية للاسرة والطفل، وقامت بعض السيدات من خلال برنامج الأسر المنتجة بتقديم نتاج عمل يدها كالتحف القديمة والأدوات والأواني التراثية المصنوعة من القش والسعف والملابس التراثية، بالإضافة لاعداد المطبخ النجراني الذي يقدم اغلب الوجبات الشعبية النجرانية بشكل خاص والجنوبية بشكل عام للزوار ضمن المهرجانات والاحتفالات التي أقيمت والتي لاقت استحسانهم.

كما كان للمرأة نشاطها ضمن المجال الخيري فأقامت مؤسسة العنود الخيرية بمقر الغرفة التجارية فعاليتها المتسلسلة بعنوان "حكايتي"، والتي تم من خلالها عرض شخصية عصامية تحدثت عن مسيرتها ومواجهتها للتحديات والعقبات رغم الاعاقة للوصول للنجاح.

إقبال كبير من المتنزهين لمتنزه أبا الرشاش

المساء الهادئ يشع نوراً على مدينة نجران

الأطفال مستمتعون بالألعاب