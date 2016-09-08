« النقل»: لوحات ذكية توجيهية وإرشادية لراحة ضيوف الرحمن

ضمن منظومة متكاملة تقوم وزارة النقل بتشغيل ومتابعة حركة النقل والطرق عبر تقنيات متعددة ابتداء من المساهمة مع الجهات الأمنية في مراكز التحكم ونقاط الفرز، وصولاً الى تنظيم الحركة والتفويج من خلال اللوحات الالكترونية على مداخل مكة المكرمة المختلفة عبر بث رسائل توعية وإرشادات للحجاج، لزيادة ورفع مستوى السلامة على الطرق وتوزيع الحركة المرورية ورفع الطاقة والكفاءة التشغيلية لشبكات الطرق والتأكد من انسيابية الحركة وراحة مستخدمي الطرق. وقامت وزارة النقل بتنفيذ وتجهيز الطرق المؤدية لمكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة باللوحات الالكترونية بالتنسيق مع العديد من الجهات وذلك على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع (طريق الهجرة ) في كلا الاتجاهين، وطريق مكة المكرمة / الطائف (الهدا)، وطريق السيل، اضافة الى طريق مكة المكرمة / جدة.

الجدير بالذكر ان كافة رسائل التوعية والارشاد يتم بثها بلغات متعددة لضمان وصول التوجيهات والارشادات الى اكبر عدد من ضيوف الرحمن.