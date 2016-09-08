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رئيس مجلس النواب البحريني: جهود المملكة في الحج محل تقدير وثقة العالم الإسلامي

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رئيس مجلس النواب البحريني: جهود المملكة في الحج محل تقدير وثقة العالم الإسلامي رئيس مجلس النواب البحريني: جهود المملكة في الحج محل تقدير وثقة العالم الإسلامي

أحمد الملا

أكد معالي رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن إبراهيم الملا ثقة وتقدير دول وشعوب العالم الإسلامي بالجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم في حسن تنظيم شعيرة الحج واستقبال ورعاية ضيوف بيت الرحمن وتأمين سلامتهم.

وأضاف رئيس مجلس النواب البحريني أن دور المملكة العربية السعودية في حماية الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والمعتمرين، وعمليات البناء والتشييد والتعمير والتطوير على أرض الحرمين الشريفين، وحجم الميزانية التي تصرف في هذا المجال، تؤكد قدرة وتمكن المملكة العربية السعودية للقيام بمسؤوليتها على خير وجه وأتم صورة، وهي جهود وبذل وعطاء من أجل الإسلام والمسلمين، وتستحق المملكة العربية السعودية الشكر والثناء عليها.

وأعرب عن رفضه واستنكاره لما تضمنه البيان الصادر من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية من اتهامات باطلة وعبارات مسيئة تجاه المملكة العربية السعودية وهو تحريض سافر واستمرار واضح للحملات الإيرانية المغرضة من أجل تسييس شعيرة الحج، وبث الفتنة والفرقة بين المسلمين في هذه الأيام المباركة.

وشدد على أن المحاولات الإيرانية اليائسة والحملات المضللة تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تكشف للعالم أجمع أهداف وغايات النظام الإيراني في محاولة زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، بكافة الوسائل في كل المناسبات، دون أدنى اعتبار للمواثيق الإنسانية والمبادئ الدولية والحرمات الدينية، ومؤكدا أن دول وشعوب العالم الإسلامي يقفون صفا واحدا مع المملكة العربية السعودية، ويثقون كل الثقة بقدرة وجاهزية السلطات السعودية في إدارة وتنظيم موسم الحج وكل الشعائر في أرض الحرمين الشريفين.

وسأل الملا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد من كل من يضمر الشر والفتنة للمسلمين، وأن يتقبل الله الحج من جميع الحجاج، وأن يبارك في جهود المملكة العربية السعودية.

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