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الأهلي: هذه هي الخطوط العريضة لعودة قناة النادي خلال أيام

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الأهلي: هذه هي الخطوط العريضة لعودة قناة النادي خلال أيام الأهلي: هذه هي الخطوط العريضة لعودة قناة النادي خلال أيام

أكد ياسر أيوب رئيس المنظومة الإعلامية بالأهلي ظهور قناة النادي بثوبها الجديد خلال أيام.

وحصلت شركة "بريزنتيشن سبورت" على حقوق إدارة قناة الأهلي، بعدما فسخ التعاقد مع "مسك".

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وقال أيوب في تصريحات لقناة صدى البلد يوم الأربعاء: "برنامج ملك وكتابة الذي يقدمه عدلي القيعي سيعود بعد عشرة أيام، فقد اقترحت ذلك على مجلس إدارة النادي ولم أجد أي رفض".

وأضاف "سيكون هناك عناصر نسائية تقدم بعض البرامج الخاصة بالألعاب الأخرى".

وأوضح أن من الطبيعي أن تذاع مباريات الأهلي بالدوري المصري عقب انطلاقها أسوة بكل قنوات الأندية حول العالم.

وأتم "لا توجد أي قناة لأي فريق في العالم تذيع مباريات النادي على الهواء مباشرة".

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